カナダから一時帰国した、Snow Manの目黒蓮さん（29）が27日、主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開直前レッドカーペットイベントに登場。特殊メイクで行った撮影を振り返りました。

現在、海外ドラマの撮影のためにカナダで生活している目黒さん。これまで、映画『SAKAMOTO DAYS』のイベントはリモートでの参加でしたが、今作のために一時帰国し、この日はファンの前に姿を見せました。

目黒さんは「いよいよ『SAKAMOTO DAYS』が皆さんに届けられると思うとすごくうれしい気持ちで、カナダから来てしまいました」とコメント。会場にいた観客から“おかえり〜”と声をかけられると「ありがとうございます」と笑顔を見せました。

■目黒蓮「たまに痩せて現場に行くと･･･」

映画は、引退した殺し屋の主人公・坂本太郎が平和な日常を守るために戦う物語。作品の中で目黒さんは、引退後の推定体重140kgのふくよかな坂本と、最強の殺し屋としての片りんを取り戻した、スマートな坂本という対極の姿を演じ分けています。

撮影を振り返った目黒さんは「僕はほとんど特殊メイクをしている状態だったので、なかなか皆さんとしゃべってしまったりとか、笑っちゃったりすると特殊メイクがすぐ取れてきちゃう。合間の時間は、中にF1の方たちも着ている氷水を通せる装置があるんですけど、それを一番下に着て、ホースをつなげて、そこから氷水が上がってくるんですけど。ずっとホースをつなげられて、休みの時間はただただ椅子に座って耐えるみたいな感じだった」と、特殊メイクでの苦労を明かしました。

また、撮影現場ではふくよかな姿の目黒さんの印象が強かったようで「たまに痩せて現場に行くと、スタッフの皆さんから人見知りを受ける。“太っている時、もうちょっとしゃべってくれたのにな”って思うようなこともあったりして。楽しかったです」と話し、共演者の笑いを誘いました。