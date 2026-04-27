女子サッカーアルビレックス新潟レディースです。



26日、アウェーで埼玉と対戦しリーグ戦3試合ぶりの白星をつかみました。



まずは前半9分チーム最多得点の滝川結女がねらいます。



試合が動いたのは前半30分。下吉のコーナーキックに山本結菜！



ヘディングでたたきつけ新潟が先制します。





ところが、その1分後、相手に隙を突かれ失点。同点に追いつかれます。エンドが変わった後半。城和や滝川が積極的にシュートを打ちますが決めきることができません。しかし後半39分滝川のパスに江粼が反応……相手キーパーに触られますが技ありのループで勝ち越します。江粼の今季2点目が決勝点となり、このまま試合は2-1で終了。貴重な勝ち点3を積み上げました。【決勝ゴール決めた江粼杏那選手】「得点シーンでは結女がいい位置 で前を向いてくれたので。信じて走り込んだらいいパスが 来たのであとは左足で一生懸命打ちました。（次節）勝ってアイシテルニイガタをまた歌いたいと思っているのでたくさんの応援よろしくお願いします」リーグ戦は残り3試合で新潟は現在5位。連勝してなんとか上位3チームに食らいつきたいところです。アルビレディースの次の試合は5月2日土曜日。ホームで大宮と対戦します。◇ ◇さて、その大宮戦で行われるのが県内の高校生や大学生などで結成されたアルビレディースマーケティング部による集客企画です。今季はこれまでリーグ戦9試合をホームで行い平均の来場者数は2355人。昨シーズンの1524人より増えたものの目標の3000人には届いていません。そこで、アルビレディースマーケティング部では、もっと女子サッカーに興味を持ってもらい、スタジアムを訪れてもらおうと、ことし2月から企画を進めてきました。そして今回、子ども向けの鬼ごっこや職業体験、スタンプラリーなど4つの企画を行うことが決まりました。＜マーケティング部員＞「全力で楽しんでほしいのとやっぱり今後も通ってもらえるように当日頑張っていきたいです」アルビレディースマーケティング部による企画は、5月2日土曜日の大宮戦と5月9日の今季ホーム最終戦でも行われるということです。