大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス（ＨＤ）」傘下の四つの「就労継続支援Ａ型事業所」が、障害者就労支援の加算金を不正受給したとされる問題で、絆ＨＤ側が大阪市を相手取り、約１１０億円の返還請求の決定取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

絆ＨＤと市への取材でわかった。

４事業所は「リアン内本町」「レーヴ」「リベラーラ」「ミライム」（いずれも大阪市）で、利用者を事業所内の運営側スタッフとして半年間以上雇った後、再び利用者に戻す手法で、「就労移行支援体制加算」を繰り返し受給していた。

市は３月、４事業所が加算金を不正に受給したとし、市を含む複数の自治体からの不正受給額を計約１５０億円と算定。このうち市の支払い分約７９億円にペナルティーを上乗せした計約１１０億円の返還を求めていた。市によると支払期限としていた今月２０日までに納付されなかった。

提訴は今月１７日付。絆ＨＤは読売新聞の取材に「（大阪市の）不正に関する評価について、弊社グループの見解は異なっている」と回答した。市は取材に「訴状の内容を精査中。弁護士と相談して判断する」としている。