4月27日に放送された黒木華主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』の第2話に三浦透子が初登場した。

参考：『エルピス』から『銀河の一票』へ 政治の話ではなく“私たちの話”として受け止めるために

黒木が主演を務め、野呂佳代がバディ役を演じる本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。

出演自体は予告されていたが、演じる役名や役柄は明かされていなかった三浦。本作で演じるのは、東西新聞の記者・雨宮楓。第2話では、都知事辞任という緊急事態の中、茉莉が党内にいないことに異変を感じた雨宮が、「茉莉さん!? 雨宮心配したんすけどマジで！」と駆けつける様子が描かれた。そして、幹事長宛の告発文が雨宮の元にも届いていたことが判明。「なんか、ないすかね。自分にできること」と寄り添う雨宮に、茉莉は「一つだけ、お願いしても……」と協力を依頼する。雨宮はいったい何者なのか、そして茉莉とはどのような関係なのか。

【三浦透子 コメント】●オファーを受けたときの心境佐野さん（プロデュース）とは『エルピス』以来、蛭田さん（脚本）とも映画でご一緒したことがありました。また作品を共にできるということが純粋に嬉しかったです。『エルピス』の時もそうでしたが、佐野さんが取り組まれるテーマは、一個人としての正義を揺さぶられるようなところがあって自然と気合いが入るのですが、蛭田さんの脚本は、軽やかで温かくて、良い意味でその気持ちを楽にしてくれるものでした。演じるのがとても楽しみになりました。

●自身が考える『銀河の一票』の魅力選挙の裏側にある、いわゆる駆け引きはもちろん、とても細かくて地味で泥臭い戦略なんかも非常に面白くて、知れば選挙がもっと楽しくなる、そんな“なるほど”がたくさん詰まった作品です。登場人物たちも魅力的でいとおしくて、そういう人間味のあるキャラクターが取り組んでくれているから、難しいものという感じがしないんです。個人の政治への解像度が上がれば、それだけより社会全体の政治熱を高められると思います。こういった題材を、テレビドラマでできるということにとても意義を感じています。

●撮影現場の雰囲気私の役柄はあまり他の共演者の皆さんとご一緒するシーンが多くないのですが、そうとは思えないほど、仲良くさせてもらえていて驚いています。大体こういう出演の仕方の時って現場で緊張してしまうのですが、それが全くなくて、とにかく居心地が良いです。ひとりでいる人を作らない、というようなこの脚本の精神を感じる優しい方ばかりです。

●今後の見どころ雨宮の茉莉への愛は、いじらしくて憎めないです。大好きな人のために頑張る雨宮を、是非温かく見守ってほしいです。そして、選挙戦略とか、純粋に知らなかったことが色々と知れてとても面白いと思います。楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）