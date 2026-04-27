中丸雄一さん（42）や、河合郁人さん（38）が26日、沖縄で行われた『島ぜんぶでお〜きな祭 沖縄国際文化祭2026』のレッドカーペットに登場しました。

イベントは、沖縄の那覇市国際通り近辺で行われ、映画・音楽・アートの枠を超え、県民と観光客が一体となって楽しめる文化祭。今回は、2日間で約10万人の来場を記録し、2025年の来場者数4万5000人を上回るにぎわいとなりました。（主催者発表）

■中丸雄一「エンタメやっぱみんな好きなんだな」

中丸さんは「沖縄めちゃくちゃ活気がありますね。あと、エンタメをみんなやっぱ好きなんだなっていうのを実感しますね」とコメント。

■河合郁人「好きな古着屋さんにも…」

さらに「時間でいうとまだ午前中ですよね。めちゃめちゃ人集まってるし、やっぱり皆さん毎年楽しみにしてるんだなっていうことが分かりますね」と、盛り上がりを感じていました。

また、初めてレッドカーペットを歩いたという河合さんは「この沖縄の地で初体験ができて、ちょうど天気も晴れたので、すごく気持ちいいですね」と心境を明かしました。

また、「このイベントに参加できたことがすごくうれしいのと、毎年1回は沖縄にプライベートだったり仕事で来ているので、その場所でこうやってレッドカーペットを歩けてうれしい」と喜びを口にしました。さらに、沖縄で楽しみなことを聞かれ「好きな古着屋さんにも行きたいなと思っています」と笑顔で話しました。