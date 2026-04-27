蒼井翔太が、4thアルバム『LIMITLESS』とオーケストラライブ『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』のBlu-rayを7月1日に発売する。

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今回の4thアルバムリリースで、約3年ぶりのフルアルバムリリースとなる。同アルバムには、デジタルシングルとしてリリースされた5曲（「EVOLVE」、「テンションがマンション⤴」、「薺」、「Endless You」、「あいことば」）に加え、新録7曲の全12曲が収録される。

また、初回限定盤に付属されるBlu-rayには「EVOLVE」「薺」に加えて、新録リード曲のMUSIC VIDEOのほか、副音声（MVオーディオコメンタリー）とアルバムメイキングを楽しむことができる。

あわせて発売される『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』のBlu-rayには、1月18日の公演の模様に加えて、ライブドキュメンタリー映像が特典として収録される。初のオーケストラとのライブを蒼井がどのように作り上げていったのか、本編とあわせてじっくりと裏側も堪能できるという。

さらに、両タイトルともジャケット写真が新たに公開となった。アルバム『LIMITLESS』はスタイリッシュな衣装とともに力強さを感じるビジュアルに仕上がり、Blu-ray『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』は軽やかさも感じる白の衣装が印象的な内容となっている。WEBショップ『KING RECORDS STORE』ではアルバムとBlu-rayがセットになった特典付き商品の発売も決定している。

蒼井が1月のオーケストラライブで「これまでの蒼井翔太が一つ幕を閉じ、新章が始まる予感がする」とMCで口にした通り、言葉の通りこれまでと新たな蒼井を表現するにふさわしい2枚が揃った内容になっている。

（文=リアルサウンド編集部）