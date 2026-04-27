安全保障政策の軸となる3文書の改定に向けて、27日から政府の有識者会議がスタートします。そこで今回の #みんなのギモン では、「政府が目指す新しい戦い方とは？」をテーマに、日本テレビ解説委員の高柳裕美・政治部デスクが解説します。

■安保3文書とは？ 高市首相、前倒しし今年中の改定目指す

「新しい戦い方」として、何をあげているのか見ていきます。まず、安保3文書とは何なのか。

1つめは、10年後を見据えた安全保障の基本方針である「国家安全保障戦略」。そして、この基本方針を達成するための目標である「国家防衛戦略」。3つめは、どのような体制か、予算規模をどうするのかを記載している「防衛力整備計画」。この3つについてを安保3文書といいます。

前回は2022年に改定され、敵のミサイル発射拠点などを攻撃する「反撃能力」の保有を認めること。そして、2027年度までに、防衛費のGDP比2％、およそ11兆円へ倍増させることが初めて明記されました。

本来は5年ごと、つまり2027年に見直すことになっていたのですが、高市首相は前倒しして、今年中に改定をすることを目指す、としているのです。

この背景には、中国や北朝鮮の動向やロシアのウクライナ侵攻などをへて、これまでとは違う安全保障環境に直面していることがあるのです。

斎藤佑樹キャスター

「前倒しするほど、危機感が強いということなんですかね」

鈴江奈々アナウンサー

「日本の周辺の安全保障環境が厳しくなってきている、ということはよく言われていますが、それを受けて何をどう変えようとしているのかが、とても気になります」

■安保3文書改定のポイント 論点のひとつに「新しい戦い方」

では、防衛力を強化するために一体、何を見直そうとしているのかといいますと、文書を改定するにあたって、論点のひとつとなっているのが「新しい戦い方」ということなんです。

これは、どういったことなのかといいますと、アメリカとイスラエル、イランの攻撃では、大量のドローンが投入されるなど、戦い方が大きく変わっています。また、これより前から、ロシアとウクライナの戦闘でもドローン攻撃が頻繁に行われてきました。

「新しい戦い方」というのは、ドローンなど最新の技術を用いたものを、かつ、大量消費することを前提としたものなんです。

そして、ロシアがウクライナを侵攻しすでに4年が経過したように、長期化も見据えています。

ドローン以外にも弾薬や部品、燃料の確保、さらには、物資の輸送なども少なくとも年単位で対応できるようにすることが必要だといった指摘もあるんです。

瀧口麻衣アナウンサー

「これは、日本でもドローンをたくさん確保しようとしているということでしょうか」

どうやって確保するかなんですが、経済産業省によりますと、世界市場では中国メーカー5社で8割のシェアを持っています。日本の産業用途に限ってみても中国製が9割、日本のメーカーの割合は3％にとどまっているんです。

今後は有事に備えて、日本国内での生産基盤を整えていくといったことも検討されています。

そして、大量のドローンを同時に運用したり、高度な情報収集、分析能力を発揮したりするために、AIのさらなる活用もはかる見通しです。

■「原子力潜水艦」導入の是非 慎重論も…

さらにいま、「新しい戦い方」の中の論点のひとつとしてあがっているのが、「原子力潜水艦」導入の是非についてです。

原子力潜水艦というのは原子力を動力とする潜水艦のことなんですが、日本での原子力の利用は、平和の目的に限ると法律で定められています。

2024年には当時の林官房長官が「我が国が原子力潜水艦を保有することは難しい」と会見で発言していました。

山粼誠アナウンサー

「平和の目的に限るという表現なので、その範囲なのかというのがポイントになってくると思うんですが、これが、いま議題にあがっているのはどうしてなんですか」

なぜいま、論点にあがっているのかといいますと、自民党と日本維新の会が去年10月に結んだ連立合意書の中には、「長射程ミサイルを搭載し、長距離、長期間の移動を可能にする『次世代の動力』を活用した潜水艦の保有に向け政策を推進する」と書かれています。

この「次世代の動力」には、原子力潜水艦の導入も念頭にあるとされているのです。

斎藤佑樹キャスター

「動力が原子力ではなく、いまある潜水艦ではだめなんですか？」

原子力潜水艦というのは、長時間、速く動ける、そして高い抑止力になるといった意味では多くの利点があるんです。

現在、原子力潜水艦を保有している国は、アメリカや中国、ロシア、イギリス、フランス、インドの6か国。そして、オーストラリアや韓国も保有の計画を進めています。

ただ、地球の裏側まで航行できるということなどから、「自衛のための必要最小限度を超えているのでは」として、慎重論もあるんです。

■「非核三原則」の見直しは？

そして、最後におさえておきたいのが「非核三原則」の見直しに踏み込むのかどうかといったところです。

非核三原則とは、日本が核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」とする基本方針。日本が平和国家として貫いてきたものです。

2022年の「国家安保戦略」の中では、「三原則を堅持するとの基本方針は今後も変わらない」と明記されています。

高市首相の以前からの持論では、「持ち込ませず」といった部分に関して、アメリカの核抑止力を低下させるおそれがあり、現実的ではないといっています。ただ、高市首相は、首相になってからは非核三原則の見直しを明言していません。

過去の外務相答弁の中で、有事の際には「時の政権が政権の命運をかけて決断」するとありますが、この答弁を引き継いでいく考えを示しています。

非核三原則の見直しをめぐっては、野党や被爆者らからの反発が強く、自民党内の議論でも今のところ、非核三原則の見直しについて「論点」としてはあげられていません。

鈴江奈々アナウンサー

「世界の安全保障環境が大きく変わる中で、何が抑止力として有効なのかというのはとても難しいテーマですが、私たちも他人事（ひとごと）ではなく自分事として考えていくきっかけとしたいですね」

今回の3文書改定では何をどこまで盛り込むのか、日本の防衛戦略の大きな転換点になる可能性もあります。政府には、国民に対してしっかりとした説明が求められます。

（4月27日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

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