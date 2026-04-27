世が世なら!!!が、5月20日にリリースする4thシングルの表題曲「デリカシー無い人のことを“ノンデリ”って言うらしい」のMVを本日4月27日に公開した。

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本作の監督を手掛けたのは、世が世なら!!!のMVでメガホンを取るのは今回で3作目となるディレクター ナカジマセイト。映像にはメンバーのほか“ノンデリ（デリカシーが無い）な彼女”と“彼女に振り回される彼氏”といった2名のキャストが出演。2人を見守るメンバーたちによるストーリーがコミカルに描かれている。

メンバーの大谷篤行は、「今回のMVではなんと世が世なら!!!がウェイトレスに扮して、登場しちゃいます！歌詞と映像のマッチ度合いが高くてキュンキュンしちゃいますよ～！」とコメントしている。

また、ナカジマセイトは「インパクトのあるタイトルと歌詞に合わせて、映像も遊び心をたくさん取り入れておりますので、細かいところまで注目いただけると嬉しいです！（「俺（東京人）でもエエやん！」ではおふざけオンリーでしたが、今回はセクシーポイントも取り入れてますのでご安心ください。）」と語っている。

振付を担当したカンナは、「ノンデリ彼女に振り回される彼ら」をコミカルにわかりやすく伝わるように振付を制作させていただきました。個々のダンススキルも活かせるような部分も入れつつ「真面目型おふざけ集団」を存分に味わえる振付になっておりますので一人一人それぞれの振付に注目して見ていただきたいです。」とコメントしている。

なお、本作はグループからの脱退を発表した笠松正斗にとって、現体制最後のMV作品となる。

＜世が世なら!!! メンバーコメント＞■大谷篤行

今回のMVではなんと世が世なら!!!がウェイトレスに扮して、登場しちゃいます！歌詞と映像のマッチ度合いが高くてキュンキュンしちゃいますよ～！僕のお気に入りポイントは「ノンデリ」の意味を笠松正斗と一緒に中山清太郎に解説してるシーンですね！そして今回は世が世なら!!!と深い縁のあるスペシャルゲストも登場したり...ぜひ皆さん!まずは一度観てみて下さい！

■添田陵輔

MVついに公開されました！今回は結婚式場での撮影で、とても新鮮な気持ちで望めました。結婚式場ということもあり円卓にはフォークやナイフ、お皿などが並んでおり、テーブルマナーをしっかり学ぼうという気持ちにもなりました。曲自体もアップテンポでテンションが爆上がりしますし、タイトルの通りノンデリカシーな人に対してとても共感できる曲となっています！

■中山清太郎

今回のMV撮影では、歌詞の通りの動きだったり撮影が多く、表情や演技力が必要だったのでそこに力を入れて撮影しました！MVをご覧いただいた皆さんに、より一層、歌詞の意味が伝わりこの曲の意味を深く知ってもらうことが出来る作品になっています！

■笠松正斗

ありがたいことに今回のシングルでもMVを撮影させていただきました。今回も新しい作品の作り方でワクワクが止まりませんでした！見どころはやはりサビの振り付けです。キャッチーだけど、サビの歌詞とのギャップがあるものになっています。ぜひたくさん観て、聴いてもらえたら嬉しいと思っています。

■内藤五胤

「デリカシーない人のことを"ノンデリ"って言うらしい」MV公開されました！僕的には今回結婚式場での撮影だったのがとても嬉しかったです！裏デビューシングル「Winter Prince」のMV撮影以来の結婚式場でした。さらに今回は信太優人さんと安達玲奈さんの出演もありとても楽しかったです！僕的に観て欲しい部分は2人が恋人として喧嘩しているシーンがとてもお気に入りです。信太さん・安達さんのシーンをメンバーは実は横でとても見ていました...！ぜひご覧ください！

■ナカジマセイト（superbly inc.）コメント

メンバーたちが働くとあるレストランにやってきたノンデリガールとその彼氏の物語です。インパクトのあるタイトルと歌詞に合わせて、映像も遊び心をたくさん取り入れておりますので、細かいところまで注目いただけると嬉しいです！（「俺（東京人）でもエエやん！」ではおふざけオンリーでしたが、今回はセクシーポイントも取り入れてますのでご安心ください。）

■振付師 カンナ コメント

「ノンデリ彼女に振り回される彼ら」をコミカルにわかりやすく伝わるように振付を制作させていただきました。個々のダンススキルも活かせるような部分も入れつつ「真面目型おふざけ集団」を存分に味わえる振付になっておりますので一人一人それぞれの振付に注目して見ていただきたいです。

（文=リアルサウンド編集部）