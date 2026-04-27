イギリス ブライトンで開催されるヨーロッパ最大級の新進音楽フェスティバル『The Great Escape 2026』にて、日本の音楽企業5社によるオフィシャルショーケースライブ『Inspired by Tokyo』が開催される。

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『The Great Escape』は、世界各国から数100組におよぶ新進アーティストが集結し、ライブパフォーマンスやカンファレンスを通じて最新の音楽シーンを発信する国際的なショーケースフェスティバルだ。

本ショーケースは、日本の音楽シーンを世界へ発信することを目的に、Columbia Marketing、FRIENDSHIP.、Spincoaster、TuneCore Japan、The Orchard Japanの5社が共同で企画／開催。the cabs、ネクライトーキー、luvis、TAMIWの4組が出演する。

（文=リアルサウンド編集部）