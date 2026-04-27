「こんな格好なのに」やす子、“超常識人”芸人の楽屋ショット公開「バラしてあげないで」「真面目な方」
お笑いタレントのやす子さんは4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。芸人のオフショットを公開しました。
【写真】“超常識人”な芸人とは？
コメントでは「芸ははっちゃけているけれど、真面目な方ですね。やす子さんもそうだと思います」「マジでなぜこの芸風に行き着いたのか 情熱大陸とかプロフェッショナル仕事の流儀とかに密着して欲しいww」「常識とか几帳面なのは芸風見てたら分かるもんね」「バラしてあげないで」「綺麗に畳んだ服で性格わかるよね」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】“超常識人”な芸人とは？
「綺麗に畳んだ服で性格わかるよね」やす子さんは「こんな格好なのに 脱ぎ終わった服は丁寧にたたみ 出番1時間前には準備が終わってる超常識人」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑い芸人のあぁ〜しらきさんが、派手なメイクを施してカツラをかぶり、ベージュの全身タイツのような服を着用した姿です。手前には丁寧にたたまれた服が置いてあります。
「自衛隊時代の名残が…」あぁ〜しらきさんも同日、オフショットを掲載。「自衛隊時代の名残が…。ソファーで寝ていいんだよ #寝顔が子供」と、楽屋の机の下で眠るやす子さんの姿を公開しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)