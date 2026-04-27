私たちが口から取り込んだ栄養素のほとんどは、小腸で吸収されます。そして、小腸で栄養素を吸い取られた食物の残りかすは、大腸へと送られて排泄されていきます。大腸では、ぜん動運動によって管を通る間に残った水分や一部のミネラルが上皮細胞の粘膜に吸収され、粥状だった内容物が固形状の便に変化していきます。

固形状のものが排泄されるので、食物の残りかすがほとんどを占めているように思われますが、健康の人の便の70〜80％は水分です。そして、残りの20〜30％が固形成分で、そのうち約3分の1が食物の残りかす、約3分の1が古くなった腸粘膜、約3分の1が腸内細菌とその死骸で構成されています。

また、食物の排泄を担う大腸の腸内には、100兆個以上もの腸内細菌が住んでいます。腸内細菌は、その機能から大きく「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」の3つに分類され、「善玉菌：日和見菌：悪玉菌＝2：7：1」のバランスがよいとされています。

これらの腸内細菌は、宿主である人と共生関係にあり、食物から得る栄養素をエサに多種多様な代謝物を生成することで、人体の機能にさまざまな影響を与えています。一般的に、善玉菌とは人間にとって有益な代謝物を生成する菌群を指し、その代謝過程を発酵と呼びます。一方、悪玉菌群が行う代謝過程は腐敗と呼ばれ、人間にとって不利益な代謝物を生成します。腸内細菌は、腸壁の粘膜にびっしり生息しているため、まるでお花畑（フローラ）のように見えることから「腸内フローラ」と呼ばれ、その総量は1.5kgにもなるといわれています。（監修：健康管理士一般指導員）