岩手県大槌町で発生した山林火災から6日目。火災発生から初めてとなる雨が27日午後に降りました。27日も1600人態勢の消火活動が行われています。焼失した面積は町全体の1割近くに及び、延焼の拡大が懸念されています。

■「奇跡の雨」山林火災発生から初めての雨

岩手県大槌町では、ようやく雨の音が聞こえました。

馬野恵里花記者（every.取材班）

「ここ大槌町吉里吉里地区では、山林火災発生から初めての雨が降っています」

中学2年生

「最高です！」「不安な気持ちでしかないし（火が）はやく消えてほしい」

小学生

「奇跡の雨って感じ。もっと雨降ってほしい」

恵みの雨、となるでしょうか。

■火災発生から6日目 1600人態勢で消火活動

山林火災発生から6日目。町によりますと、27日の消火活動はおよそ1600人態勢。

しかし、住宅街を脅かす、新たな火の手が。

野上莉那記者（NNN取材団）

「大槌町大槌です。あちら大槌高校の近くまで火が迫っています」

町によりますと、これまでの焼失面積はおよそ1618ヘクタール。町全体の1割近くに及んでいます。（※27日午前6時時点）

■“風向きの変化” 延焼拡大の原因の1つか

なぜ被害が広がっているのか。消防団が口にしたのは…

大槌町消防団・芳賀潤副団長

「日々いろんな風向きになるので、どうしても風に流されて延焼が拡大しているのが山火事の状況」

“風の状況”です。

26日までの大槌町の「熱源データ」を可視化したもの。新しい観測情報ほど、赤に近い色で表示されていて、範囲拡大の状況がわかります。

ここに“風”の情報を加えると、発生後は「北東」。翌日には「西向き」、「南東」と方向を変え、26日は「北」。こうした“風向きの変化”が延焼拡大の原因の1つとみられます。

■降灰のため…コインランドリーを利用する人も

現在も町の人口のおよそ3割に避難指示が出ている大槌町。住民の“悩みの種”の1つが。

王国屹記者（NNN取材団）

「山林火災によって大量の灰が降り積もっています」

そのため、コインランドリーを利用する人も。

「においがついたり、いろいろ飛んできている、灰が。乾燥しにコインランドリーに来た。山火事やばいですね、初ですね」

ただ、煙などに悩まされても思うように動けない人もいます。

「部屋中ににおいが入っていて、むせるようなにおい。避難したくても、うちは主人が体が弱いから出られない」「不安です。消防が全国から来ているので、消防車みると落ち着きます」

■「ありがとう」 広がる感謝の気持ち

消防隊員らへの感謝の思いも広がっています。

中学2年生

「消防士にチョコレート配って応援している。全部、手書き。6日間で火事をよくしてくれた感謝。『ありがとう』と」

■収束はいつ？ “雨がターニングポイント”

山林火災は いつ収束するのか。現地調査に入っている千葉大学の峠嘉哉准教授は、“雨”がターニングポイントになるのでは、と話します。

山林火災に詳しい 千葉大学・峠嘉哉准教授

「それなりの雨の量であっても、十分に地表をぬらしてくれる。効果は期待できる。（火を）消さなきゃいけない領域が、だいぶ少なくなる。消火活動には当然にプラスに働くと思う」

さらに。

「まだ燃えてないところも事前にぬらしてくれるので、乾燥のレベルが下がるので、延焼はしにくくなってくれる。（雨が）ある程度まとまって降ってくれれば、ある程度の火災は抑制されると思う」

大槌町では28日も雨が降る予想となっています。