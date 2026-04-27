武豊騎手の騎手生活40年を振り返る展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、4月28日から銀座三越で開催される。トロフィーや写真、映像を通してその軌跡をたどる内容となっている。

その40年の裏には、長く支えてきた存在がある。妻・量子さんの反応について問われた武騎手は、「家族の支えがあってのことだと思いますし、思いがあるのかなと思っていましたが、感動したと言ってくれたので、それは嬉しかったです」と語った。シンプルな言葉の奥に、積み重ねてきた時間の重みがにじむ。

「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」展示物 (C)Hiroki Homma

また展示については、「それぞれ自分自身も色々な思いが蘇りますし、見てくださる人にも馬やレースを見ると当時の思いが蘇ってきたりとか、それはやっぱり競馬のいいところかなと思うので、皆さんで感じてくれたら嬉しいなと思います」と話し、来場者それぞれの記憶と重なり合う展示の魅力にも触れた。

40年という時間は、決して一人で積み重ねてきたものではない。その歩みの背景にある支えもまた、展示の中に静かに映し出されている。展示は6月15日まで開催される。