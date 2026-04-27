「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」セレモニーに出席した武豊騎手 (C)Hiroki Homma

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　武豊騎手の騎手生活40年を振り返る展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、4月28日から銀座三越で開催される。トロフィーや写真、映像を通してその軌跡をたどる内容となっている。

　その40年の裏には、長く支えてきた存在がある。妻・量子さんの反応について問われた武騎手は、「家族の支えがあってのことだと思いますし、思いがあるのかなと思っていましたが、感動したと言ってくれたので、それは嬉しかったです」と語った。シンプルな言葉の奥に、積み重ねてきた時間の重みがにじむ。

【写真】トロフィーや写真、映像を通してその軌跡をたどる当時の思いと重なり合う展示の魅力
「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」展示物 (C)Hiroki Homma

　また展示については、「それぞれ自分自身も色々な思いが蘇りますし、見てくださる人にも馬やレースを見ると当時の思いが蘇ってきたりとか、それはやっぱり競馬のいいところかなと思うので、皆さんで感じてくれたら嬉しいなと思います」と話し、来場者それぞれの記憶と重なり合う展示の魅力にも触れた。

　40年という時間は、決して一人で積み重ねてきたものではない。その歩みの背景にある支えもまた、展示の中に静かに映し出されている。展示は6月15日まで開催される。