お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２７日に更新され、ゲストとしてお笑いコンビ「霜降り明星」せいやが登場。「エモい」話を語った。

小学生の頃「お笑いクラブ」に所属し人気者だったというせいや。小学６年の時に「僕テレビ出てるんですよ漫才で」と話し、「漫才の大会があって。２０００人の前で漫才披露するみたいなんで決勝はテレビ出ますよって」「それで決勝勝ち上がってテレビ出て、その時のＭＣが陣内（智則）さんなんですよ」と振り返った。

当時の陣内智則の印象について「イケイケ」で「少し怖めだった」というが、舞台袖で座っていたせいやは陣内に「自分ら何歳？」と話しかけられたという。「１２歳です」と返すと、『おもろいなぁ。（お笑いコンビの）ビッキーズよりおもろいんちゃうか？』って優しくジョークで（言われた）。『プロなりや』みたいなんで。んで何年後かにホンマに出会うっていう」と語ると、金ちゃんは「それはエモいね」と反応した。

金ちゃんは続けて「後々話したら陣内さんもあの時覚えてるって感じだった？」と質問すると「はい、言うてくれました。テレビとかでもその時の話してくれたりとか」と答えると、鬼後トマホークの２人は「へぇー」「すごいね」と感嘆の声を漏らしていた。