結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」のグランプリファイナル抽選会が27日、行われた。

結成32年目でファイナリストでは一番芸歴の長いコンビ、シャンプーハットは第3試合で結成18年目リニアと対決する。

恋さんは「ここに来られてうれしい。3年連続ノックアウトステージで負けていたので」と率直な思いを口にし、てつじは「参加させていただいてありがとうございますという気持ち。来るや否やめざましじゃんけんの収録があって、めちゃくちゃうれしかったです」と興奮を隠せない様子を見せた。

優勝賞金1000万円を獲得したらやりたいことを聞かれると恋さんは「家のローンが74歳まであるので…。長男が大学4年、真ん中の子がネイル学校、下の子が大学に入って、今年の学費が280万。僕にとってはセカンドじゃなくてサードなんですよね」と真剣な目で話した。さらに「家族旅行に行こうかって話があるんですけど、下の子が『セカンドで優勝してバカ売れしたら行かれへんのちゃうん』っていじってきよった」と笑った。家族の思いも背負い、ベテランの意地を見せる。