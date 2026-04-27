高校3年の男子生徒が自殺した問題で、部活の監督による行き過ぎた指導が原因と認定されました。

新潟県立高校の柔道部に所属していた3年生の男子生徒が2024年に自殺した問題について、県教育委員会の第三者委員会が調査報告書を取りまとめました。



報告書では当時、柔道部の監督だった男性教師による行きすぎた指導が自殺の主な原因とする“指導死”に認定。



県教育委員会によりますと、第三者委員会が“指導死”認定したのは県内では初めてだということです。



今回の第三者委員会の報告を受けて4月27日、県教育委員会が遺族に向けて謝罪しました。



報告書では柔道部には監督の他に3人の副顧問がいたにも関わらず、部活動にほとんど関与しておらず、組織的な危機管理体制に課題があったと指摘。



スクールカウンセラーなどが介入していれば今回のような事態を防げた可能性があるとしています。



【第三者委員会】

「学校の教員の指導が直接的である。それを許し、それを是正できなかったという意味合いで学校の責任も非常に大きなものがある」



【太田勇二 県教育長】

「県教育委員会としても大変重く受け止めている。今後は再発防止に全力で取り組んでいきたい」



県教委は今後各学校の部活動に関する実態調査を実施するなど再発防止に取り組むとしていて、近く遺族のもとに直接謝罪に訪れる方針です。