2004年（平16）7月に結成した3人組ロックバンドUNISON SQUARE GARDENは27日、7月15日の千葉・幕張メッセ公演をもってドラム鈴木貴雄（40）が脱退する事に伴い、現体制の活動を終了し、活動休止すると発表した。同バンドは、11年の人気アニメ「TIGER＆BUNNY」の前期オープニングテーマ「オリオンをなぞる」などで知られる。

UNISON SQUARE GARDENは、発表した文書の中で「この度、2026年7月15日幕張メッセ公演をもちましてUNISON SQUARE GARDENからドラム鈴木貴雄が脱退する事となりました。それに伴い、バンドは現体制の活動を終了し、活動休止いたします」と報告。「いつも応援してくださっている皆様には突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。その上で「なお、本件に関するメンバーや運営への直接のお問い合わせ、SNS等での憶測や誹謗中傷はお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

そして「沢山のファンの皆様のおかげで、22年という長い間3人で活動することができました。心より感謝申し上げます。これからも斎藤宏介、田淵智也、鈴木貴雄をあたたかく応援してくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。