バレーボール元日本代表の狩野舞子さんが２７日、自身のインスタグラムを更新。「野菜シスターズ 沖縄ゴルフ合宿１日目」「合宿というだけあって初日は１・５ラウンド 天気予報が絶望的だったんだけど奇跡的に晴れてくれました！！一体誰の日頃の行いがいいのでしょうか」などとつづり、真っ青な空と海の沖縄で、日が暮れてナイターになるまでプレーする動画を投稿した。

野菜シスターズは自身と迫田さおりさん、滝沢ななえさんのバレーボール仲間３人。これまでもたびたびラウンドや合宿の様子を投稿している。

狩野さんは「この日はなんと何億年ぶりのスカートを履いてくれました！（別にお願いしてない）高校の制服以来な気がする…」と滝沢さんの服装を紹介。「今考えてもなんでスカート履いたのか謎 きっと沖縄がそうさせたんだな」などと続けた。

３人とも元トップアスリートだけあって、動画では力強いショットを披露。フォロワーからは「スイングかっこえーー」「メチャいい球打つやん」「みんな上手くなってよね これからも３人がんばろおー」などとコメントが寄せられた。