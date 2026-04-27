「謎解きの仕掛け人」として人気のクリエイター・松丸亮吾が２７日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。中学受験合格に導いた独自の勉強法を明かした。

今回は「偏差値７０超え芸能人が大集合！ 今すぐ役立つお受験法ＳＰ」。「男子御三家」と言われる麻布中に算数満点で合格。進学した東大工学部では在学中に会社を設立した松丸は、自身の中学受験時の勉強法について「僕は試験の当日のスケジュール通りに科目をやってました」と話し出すと「例えば、麻布の試験が最初９時から国語、その後に算数、社会、理科って決まってたんで、同じ時間はその科目をやるっていう…」と続けた。

ＭＣの上田晋也に「試験の時間通りにやってると、その時間は算数の頭になったりするのかね？」と聞かれると「そう。当日、家でやってるくらい緊張感がなかったんですよ」と松丸。「これの順序が違っちゃうと、朝イチで国語力は目覚めないとか、お昼ご飯の後は計算できないとか、体がその試験にどんどんチューニングされていくんで、マジでオススメです」と笑顔で話していた。