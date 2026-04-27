結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル(フジテレビ系、5月16日18:30〜 ※一部地域除く)の組み合わせ抽選会が27日、東京・台場のフジテレビで行われた。

『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル対戦カード

抽選で決まった対戦カードは、以下の通り。

●第1試合

　金属バット vs ヤング

●第2試合

　タモンズ vs 黒帯

●第3試合

　シャンプーハット vs リニア

●第4試合

　ザ・パンチ vs トット

※先攻 vs 後攻

なお、生放送当日、ファイナリストに何かあった場合に出場するスーパーサブは、はりけ〜んずに決まっている。

(上段左から)金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯　(下段左から)シャンプーハット、ヤング、リニア、トット