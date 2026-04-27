全4大会進出の金属バットが3回目の第1試合『THE SECOND』GPファイナル対戦カード決定
結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル(フジテレビ系、5月16日18:30〜 ※一部地域除く)の組み合わせ抽選会が27日、東京・台場のフジテレビで行われた。
『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル対戦カード
抽選で決まった対戦カードは、以下の通り。
●第1試合
金属バット vs ヤング
●第2試合
タモンズ vs 黒帯
●第3試合
シャンプーハット vs リニア
●第4試合
ザ・パンチ vs トット
※先攻 vs 後攻
なお、生放送当日、ファイナリストに何かあった場合に出場するスーパーサブは、はりけ〜んずに決まっている。
(上段左から)金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯 (下段左から)シャンプーハット、ヤング、リニア、トット
『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル対戦カード
抽選で決まった対戦カードは、以下の通り。
●第1試合
金属バット vs ヤング
●第2試合
タモンズ vs 黒帯
●第3試合
シャンプーハット vs リニア
●第4試合
ザ・パンチ vs トット
※先攻 vs 後攻
なお、生放送当日、ファイナリストに何かあった場合に出場するスーパーサブは、はりけ〜んずに決まっている。
(上段左から)金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯 (下段左から)シャンプーハット、ヤング、リニア、トット