『カグラバチ』Cypic制作でアニメ化＆27年4月放送スタート 六平千鉱役は木村太飛
外薗健による「週刊少年ジャンプ」の次世代看板作品である『カグラバチ』が、アニメーションスタジオのCypic（サイピク）制作でテレビアニメ化が決定し、2027年4月に放送開始することが発表された。それに併せて、ティザービジュアルとティザーPVが公開。加えて、原作者の外薗からお祝いイラストとコメント、監督の竹内哲也、キャラクターデザインの佐々木啓悟、六平千鉱役の木村太飛からもコメントが到着。さらに、第1話冒頭20分を上映するワールドツアーの開催が決定し、ツアーファイナルは日本で超大ボリュームの第1話全編を世界最速でお披露目することも決まった。
【動画】観る者を引き込む アニメ『カグラバチ』ティザーPV
5月1日の11巻発売をもって、累計発行部数が400万部を突破（デジタル版含む）する『カグラバチ』は、「週刊少年ジャンプ」の新時代を斬り開くネオジャパニーズ刀アクション。
刀匠を志す少年・六平千鉱と、高名な刀匠である父・国重。笑いの絶えない二人の日々は、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、無惨に切り裂かれた。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩む。
そんな本作の血塗られた「復讐」という重厚なテーマと、息をのむほど美しい剣戟描写で紡がれる物語を、妥協なきクオリティで数々の作品を世に贈り出してきたアニメーションスタジオCypicが、圧倒的な映像表現でついにアニメ化。
公開されたティザービジュアルでは、猩（あか）、涅（くろ）、錦3匹の金魚が舞う背景を背に、主人公の六平千鉱が妖刀「淵天（えんてん）」を構え、覚悟を宿した鋭い眼差しで前を見据える姿が描かれている。静と動が交錯する大胆な構図で、物語の幕開けを予感させる躍動感あふれるビジュアルとなっている。
あわせて公開されたティザーPVでは、作品で大きなテーマの一つでもある「刀」を生み出す鍛冶場の描写から始まり、現代と古き良き和風モダンな情景が交錯する日本を舞台に、千鉱の復讐の物語の幕開けが鮮烈に描かれている。重厚な空気と張り詰めた緊張感に満ちた映像が、『カグラバチ』ならではの世界へと観る者を引き込む。
千鉱役には「第二十回 声優アワード」（2025年度）新人声優賞を受賞した木村太飛が抜てき。木村は「『カグラバチ』という世界中のたくさんの方々に愛されている作品で、主人公を演じさせていただける事は本当に心の底から幸せです。刀は『鍛錬』を行い、何度も折り返し鍛えることで、鋼としての強度を高めていきます。千鉱は寡黙な青年ですが、その心の中には刀のように強固な信念をもっています。そんな千鉱の信念と生き様を皆さまにお届けできるよう、誠心誠意演じさせていただきます」と意気込みを語る。
本作の監督を務めるのは、『ソードアート・オンラインII』（アクション作画監督）、『天国大魔境』（バトルシーンコンテ・演出・作画監督）を務めた竹内哲也、キャラクターデザインに『青の祓魔師』『七つの大罪』（ともにキャラクターデザイン）の佐々木啓悟と豪華クリエイター陣が集結。
加えて、原作者・外薗から鋭い視線を投げかける主人公・千鉱と躍動感あふれる「アニメ化」の文字が配されたお祝いイラストと喜びにあふれるコメントが到着。
外薗は「『NARUTO -ナルト-』のリーvs我愛羅って原作はもちろんアニメの描写めっちゃかっこよくないですか？ そこ描いてた方が監督です！ やったー！ スタッフもすごい方ばかりで原作読み込んでくれてます！ どんな映像になるのか楽しみ！ 観よ！」と喜びをあらわにしている。
さらに、テレビアニメ『カグラバチ』のワールドツアーの実施も決定。今夏から世界各国のアニメイベントなどで、第1話の冒頭20分を上映。そしてツアーファイナルとして、日本では豪華ゲストを招いて超大ボリュームの第1話全編を放送に先駆け世界最速で上映することが決定した。詳細は後日公式サイトや公式SNSで発表される。
テレビアニメ『カグラバチ』は2027年4月放送開始。
以下、コメント全文。
■原作・外薗健
『NARUTO -ナルト-』のリーvs我愛羅って原作はもちろんアニメの描写めっちゃかっこよくないですか？
そこ描いてた方が監督です！やったー！
スタッフもすごい方ばかりで原作読み込んでくれてます！
どんな映像になるのか楽しみ！観よ！
■監督・竹内哲也
若いペーペーの頃、『NARUTO -ナルト-』の原画をやっていた私が
今のジャンプの人気作品の監督をやるなんて、人生なにがあるかわからんもんです。
『カグラバチ』といえば、刀！そして刀アンド刀！そしてかっこいいキャラクターと重厚なドラマ！
それらを大事に作っていけたらと思います。
元々の原作のファンの方もはじめて見る方も楽しめる作品をめざしてがんばります！
プレッシャーがすごいです！
■キャラクターデザイン、佐々木啓悟
とにかく外薗先生の絵がかっこいいので、この絵が動くのを見てみたい！
そんな気持ちだけを持ってデザイン作業に入ったのですが、苦戦の連続です。
難しい…でも上手く描けた時はその分嬉しく、この作品に参加できる幸せを感じながら、
他のスタッフと一緒に日々奮闘しています。
皆さんに楽しんで頂けるように、精一杯頑張ります。
■六平千鉱役・木村太飛（きむらたいひ）
六平千鉱を演じさせていただきます、木村太飛です！
『カグラバチ』という世界中のたくさんの方々に愛されている作品で、主人公を演じさせていただける事は本当に心の底から幸せです。
刀は「鍛錬」を行い、何度も折り返し鍛えることで、鋼としての強度を高めていきます。
千鉱は寡黙な青年ですが、その心の中には刀のように強固な信念をもっています。
そんな千鉱の信念と生き様を皆さまにお届けできるよう、誠心誠意演じさせていただきます！
よろしくお願いします！
5月1日の11巻発売をもって、累計発行部数が400万部を突破（デジタル版含む）する『カグラバチ』は、「週刊少年ジャンプ」の新時代を斬り開くネオジャパニーズ刀アクション。
刀匠を志す少年・六平千鉱と、高名な刀匠である父・国重。笑いの絶えない二人の日々は、謎の妖術師組織「毘灼（ひしゃく）」の襲撃により、無惨に切り裂かれた。奪われたのは、国家の命運を左右するほど絶大な力を持つ6本の「妖刀」と、優しく温かい日常。すべてが変わった“あの日”から、闇が渦巻く世界に残された少年は、父が遺した7本目の妖刀「淵天（えんてん）」を手に、血塗られた復讐の道を歩む。
そんな本作の血塗られた「復讐」という重厚なテーマと、息をのむほど美しい剣戟描写で紡がれる物語を、妥協なきクオリティで数々の作品を世に贈り出してきたアニメーションスタジオCypicが、圧倒的な映像表現でついにアニメ化。
公開されたティザービジュアルでは、猩（あか）、涅（くろ）、錦3匹の金魚が舞う背景を背に、主人公の六平千鉱が妖刀「淵天（えんてん）」を構え、覚悟を宿した鋭い眼差しで前を見据える姿が描かれている。静と動が交錯する大胆な構図で、物語の幕開けを予感させる躍動感あふれるビジュアルとなっている。
あわせて公開されたティザーPVでは、作品で大きなテーマの一つでもある「刀」を生み出す鍛冶場の描写から始まり、現代と古き良き和風モダンな情景が交錯する日本を舞台に、千鉱の復讐の物語の幕開けが鮮烈に描かれている。重厚な空気と張り詰めた緊張感に満ちた映像が、『カグラバチ』ならではの世界へと観る者を引き込む。
千鉱役には「第二十回 声優アワード」（2025年度）新人声優賞を受賞した木村太飛が抜てき。木村は「『カグラバチ』という世界中のたくさんの方々に愛されている作品で、主人公を演じさせていただける事は本当に心の底から幸せです。刀は『鍛錬』を行い、何度も折り返し鍛えることで、鋼としての強度を高めていきます。千鉱は寡黙な青年ですが、その心の中には刀のように強固な信念をもっています。そんな千鉱の信念と生き様を皆さまにお届けできるよう、誠心誠意演じさせていただきます」と意気込みを語る。
本作の監督を務めるのは、『ソードアート・オンラインII』（アクション作画監督）、『天国大魔境』（バトルシーンコンテ・演出・作画監督）を務めた竹内哲也、キャラクターデザインに『青の祓魔師』『七つの大罪』（ともにキャラクターデザイン）の佐々木啓悟と豪華クリエイター陣が集結。
加えて、原作者・外薗から鋭い視線を投げかける主人公・千鉱と躍動感あふれる「アニメ化」の文字が配されたお祝いイラストと喜びにあふれるコメントが到着。
外薗は「『NARUTO -ナルト-』のリーvs我愛羅って原作はもちろんアニメの描写めっちゃかっこよくないですか？ そこ描いてた方が監督です！ やったー！ スタッフもすごい方ばかりで原作読み込んでくれてます！ どんな映像になるのか楽しみ！ 観よ！」と喜びをあらわにしている。
さらに、テレビアニメ『カグラバチ』のワールドツアーの実施も決定。今夏から世界各国のアニメイベントなどで、第1話の冒頭20分を上映。そしてツアーファイナルとして、日本では豪華ゲストを招いて超大ボリュームの第1話全編を放送に先駆け世界最速で上映することが決定した。詳細は後日公式サイトや公式SNSで発表される。
テレビアニメ『カグラバチ』は2027年4月放送開始。
以下、コメント全文。
■原作・外薗健
『NARUTO -ナルト-』のリーvs我愛羅って原作はもちろんアニメの描写めっちゃかっこよくないですか？
そこ描いてた方が監督です！やったー！
スタッフもすごい方ばかりで原作読み込んでくれてます！
どんな映像になるのか楽しみ！観よ！
■監督・竹内哲也
若いペーペーの頃、『NARUTO -ナルト-』の原画をやっていた私が
今のジャンプの人気作品の監督をやるなんて、人生なにがあるかわからんもんです。
『カグラバチ』といえば、刀！そして刀アンド刀！そしてかっこいいキャラクターと重厚なドラマ！
それらを大事に作っていけたらと思います。
元々の原作のファンの方もはじめて見る方も楽しめる作品をめざしてがんばります！
プレッシャーがすごいです！
■キャラクターデザイン、佐々木啓悟
とにかく外薗先生の絵がかっこいいので、この絵が動くのを見てみたい！
そんな気持ちだけを持ってデザイン作業に入ったのですが、苦戦の連続です。
難しい…でも上手く描けた時はその分嬉しく、この作品に参加できる幸せを感じながら、
他のスタッフと一緒に日々奮闘しています。
皆さんに楽しんで頂けるように、精一杯頑張ります。
■六平千鉱役・木村太飛（きむらたいひ）
六平千鉱を演じさせていただきます、木村太飛です！
『カグラバチ』という世界中のたくさんの方々に愛されている作品で、主人公を演じさせていただける事は本当に心の底から幸せです。
刀は「鍛錬」を行い、何度も折り返し鍛えることで、鋼としての強度を高めていきます。
千鉱は寡黙な青年ですが、その心の中には刀のように強固な信念をもっています。
そんな千鉱の信念と生き様を皆さまにお届けできるよう、誠心誠意演じさせていただきます！
よろしくお願いします！