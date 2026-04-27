熊本地震のとき、西原村で自主的に避難所を運営し、地域を支えた福祉施設があります。10年たった今も、人が集い、笑顔が絶えない地域の居場所です。



西原村で開かれた復興感謝祭。熊本地震のときに支えてくれた人への感謝を伝える1日です。



障害者の通所施設「にしはらたんぽぽハウス」です。



開所しておよそ20年となるたんぽぽハウス。利用者とスタッフ合わせて30人あまりで食堂の運営や、加工食品の製造・販売をしています。

目指すのは、障害のあるなしに関係なくともに生きる場所づくり。



■利用者･高橋美樹さん「仲間と頑張ってしているので、楽しいですね」



この日ふるまうのは、いなり寿司と、具だくさんの豚汁。

できあがった料理を持って会場へ向かうと、顔なじみの客が次々に買い求めます。でも、今から10年前は･･･。



■スタッフ･高橋由美子さん「もう思い出すと涙が出てくる」



村は、変わり果てた姿になっていました。



■廣瀬るみ子施設長「ここって西原村なの？っていうくらいひどくて…」



10年前の熊本地震で西原村は大きな揺れに見舞われました。（前震:震度6弱 本震:震度7）

1400棟近い住宅が全半壊し、9人が命を落としました。（半壊以上1377棟）



地震の直後、たんぽぽハウスには、利用者やその家族など18人が避難し、自主的に避難所を運営することになりました。

そして施設には全国の福祉施設から物資が次々と届きました。



集まった物資で炊き出しを行い、周辺の避難所に届けることも。



たんぽぽハウスの人は障害者の避難を受け入れながら、地域を支える役目を果たしていました。



★利用者･米田理恵さん「家にいるより断然いい。逆に出て行った方が自分のためにもなる。家にいると引きこもり状態になるから」



それだけではありません。



当時の施設長、上村加代子さんは大勢の人がいる場所が苦手な障害者や体が不自由な人が安心して過ごせるよう、個室やバリアフリーのトイレ、浴室がある場所を新たに作ったのです。

10年たった今も村の復興を支えた記録が残ります。



熊本地震の半年後から支援を続ける倉橋久志さん。兵庫県で大工をしています。



東日本大震災をきっかけに、全国の被災地で大工のボランティアを始めました。



西原村で建物の修復をしながら被災した子どもたちがのびのびと遊べるよう、森の中に次々に遊具をつくりました。

今も、西原村に通い続ける倉橋久志さん。



■倉橋久志さん「僕はどこのボランティアに行ってもその継続ということを したい。そこの人と仲良くなって、それがボランティアやっている楽しみでもあるし。たんぽぽハウスはみんな笑ってばっかりだから、面白いとこ」

地震から10年が過ぎ、当時もたんぽぽハウスにいた人は半分ほどになりました。



でも、変わらないこともあります。



■スタッフ･藤井康平さん「たんぽぽハウスは皆さんを笑顔にする仕事をしているので、 少しでも利用者の皆さんももち ろん、周りの皆さんももちろん 笑顔にできるようにしていけたらいいなと思う」



■廣瀬施設長「みんながニコニコしているような場所づくりっていうのを 目指してやってきたので、毎日みんなと何がしたいって話しながら、活動している」



人が集い、支え合う。たんぽぽハウスは、これからも地域の居場所であり続けます。