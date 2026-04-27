【付録】「ハートキルティングポーチ＆クリームリップバーム」が付いてくる！ 『Peony Special Book』が5月2日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Peony Special Book』（宝島社）の「HEART QUILTING POUCH＆メルティングクリームリップバーム」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月2日に発売される『Peony Special Book』（税込4620円）。付録として、「HEART QUILTING POUCH＆メルティングクリームリップバーム」が付いてきます。
SNSで話題のハートパッケージをモチーフにした本誌限定ポーチは、見た目の可愛さだけでなく実用性も抜群です。開口部がガバッと大きく開くため中身が見やすく、前面にはメッシュポケット、背面にはリップやヘアクリップを固定できるバンドを備えています。ストラップにはカニカンが付いているので、手持ちのバッグに取り付けて持ち運べるのも嬉しいポイントです。
人気の「メルティングクリームリップバーム」の現品が、全4色の中からランダムで1色付いてくる豪華なセット内容です。肌馴染みがよく顔色がパッと華やぐピンクベースのカラーは、どれもポーチに入れておきたくなるような絶妙なニュアンス。高い保湿効果と色持ちの良さを両立しており、これ一歩で潤いのある理想的な唇を長時間キープしてくれます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『Peony Special Book』の「HEART QUILTING POUCH＆メルティングクリームリップバーム」が見逃せない！
宝島社から5月2日に発売される『Peony Special Book』（税込4620円）。付録として、「HEART QUILTING POUCH＆メルティングクリームリップバーム」が付いてきます。
機能性抜群！ ロマンティックなハートキルティングポーチ
SNSで話題のハートパッケージをモチーフにした本誌限定ポーチは、見た目の可愛さだけでなく実用性も抜群です。開口部がガバッと大きく開くため中身が見やすく、前面にはメッシュポケット、背面にはリップやヘアクリップを固定できるバンドを備えています。ストラップにはカニカンが付いているので、手持ちのバッグに取り付けて持ち運べるのも嬉しいポイントです。
現品が嬉しい！ 多幸感あふれるメルティングクリームリップバーム
人気の「メルティングクリームリップバーム」の現品が、全4色の中からランダムで1色付いてくる豪華なセット内容です。肌馴染みがよく顔色がパッと華やぐピンクベースのカラーは、どれもポーチに入れておきたくなるような絶妙なニュアンス。高い保湿効果と色持ちの良さを両立しており、これ一歩で潤いのある理想的な唇を長時間キープしてくれます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)