YouTuberの加藤ひなたさんは4月24日、自身のXを更新。39kgから47kgへ増量したビフォーアフターを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：加藤ひなたさん公式Xより）

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YouTuberの加藤ひなたさんは4月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。体重39kgから47kgへと増量したビフォーアフターを公開しました。

【写真】加藤ひなた、“8kg増”のビフォーアフター

「これ本当に共感！！！」

加藤さんは「脂肪を味方につけるボディメイク法に出会って圧倒的に人生の幸福度高い 細いことが悪いとも思わないけど細くなくてはいけないという固定概念は壊したい」とつづり、2枚の写真を公開。

1枚目は体重39kg・体脂肪16%のときの写真で、肋骨が浮き出るほどの細さが印象的な1枚。2枚目は、体重47kg・体脂肪26%へとボディメイクした姿で、適度な脂肪と筋肉がついた、バランスの取れた体形です。驚くべきは、体重が8kg増えている姿の方が、引き締まって見える点です。

コメントでは「数字にこだわらなくていいんだって思える！素敵すぎる！」「右の方が細く見えるのはなんでだ？」「細いのにガリガリって感じじゃない体型ってほんとすごい」「これ本当に共感！！！」「めちゃくちゃいい身体になってる！！！」と絶賛の声が寄せられました。

Instagramでも変化を発信

Instagramでもビフォーアフターを公開している加藤さん。2025年8月9日には「バストアップしながら増量した結果....せ、成功じゃない？！」とつづり、1本の動画を披露しました。「どんどんキラキラになっていく自分を見るのが本当に大好き」と前向きな思いも明かしており、その変化に多くの反響が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。(文:五六七 八千代)