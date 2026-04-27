人気YouTuber、39kg→47kgの“逆ビフォーアフター”に反響！ 「めちゃくちゃいい身体になってる！！」
YouTuberの加藤ひなたさんは4月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。体重39kgから47kgへと増量したビフォーアフターを公開しました。
【写真】加藤ひなた、“8kg増”のビフォーアフター
1枚目は体重39kg・体脂肪16%のときの写真で、肋骨が浮き出るほどの細さが印象的な1枚。2枚目は、体重47kg・体脂肪26%へとボディメイクした姿で、適度な脂肪と筋肉がついた、バランスの取れた体形です。驚くべきは、体重が8kg増えている姿の方が、引き締まって見える点です。
コメントでは「数字にこだわらなくていいんだって思える！素敵すぎる！」「右の方が細く見えるのはなんでだ？」「細いのにガリガリって感じじゃない体型ってほんとすごい」「これ本当に共感！！！」「めちゃくちゃいい身体になってる！！！」と絶賛の声が寄せられました。
【写真】加藤ひなた、“8kg増”のビフォーアフター
「これ本当に共感！！！」加藤さんは「脂肪を味方につけるボディメイク法に出会って圧倒的に人生の幸福度高い 細いことが悪いとも思わないけど細くなくてはいけないという固定概念は壊したい」とつづり、2枚の写真を公開。
1枚目は体重39kg・体脂肪16%のときの写真で、肋骨が浮き出るほどの細さが印象的な1枚。2枚目は、体重47kg・体脂肪26%へとボディメイクした姿で、適度な脂肪と筋肉がついた、バランスの取れた体形です。驚くべきは、体重が8kg増えている姿の方が、引き締まって見える点です。