人間模様完コピネタで大バスり！スクールゾーンが劇団ひとりをプロデュース：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）4月25日（土）放送は、「劇団ひとりプロデュース王」。若手コント師たちのプロデュースによって、劇団ひとりが新境地を切り開く！
【動画】劇団ひとり、スクールゾーンとのコントに「良かったでしょ？」と自画自賛！
これまで数々のコントキャラを演じてきた劇団ひとりも、来年50歳。そこで今勢いのある若手芸人に、新しいコントキャラをプロデュースしてもらおうという企画。
プロデュースするのは、紺野ぶるま、や団（ロングサイズ伊藤、本間キッド、中嶋享）、スクールゾーン（橋本稜、俵山峻）の3組。
番組初登場のスクールゾーンは、高い演技力による人間模様完コピネタでSNSを中心に大バスり中。劇団ひとりも「SNSで俺もバズりたい」と前のめり。
ショートネタ「娘を黒のアルファードで迎えに来たお父さんとクリーム色のラパンで迎えに来たお父さん」「今が一番楽しい2年目の漫才師」を披露すると、「見たことあるわ〜」「わかる〜」と一同共感＆爆笑。おぎはやぎ・矢作も「偏見でやるネタ大好きなんだよね」と絶賛する。
そんなスクールゾーンのプロデュースポイントは「静」。大暴れしているイメージがある劇団ひとりを「暴れる体力をグッと気持ちだけで抑えて、一緒にコントできたら」と俵山。スクールゾーンは普段からネタを細かい台本にしないスタイルのため、今回も設定と大まかな展開のみで挑む。
タイトルは「文豪と愛人」。
文豪（橋本）と愛人（俵山）の元に、小説家志望の青年（劇団ひとり）がやってくる。目の前で繰り広げられる文豪と愛人の愛の掛け合いに動揺する青年を見て、文豪は「そんなんやからええ本が書けへんねん」と退室しまう。
愛人に「この火照った体どうせぇっちゅうねんな」と誘惑された青年は…！？
「静」のコントを終えた劇団ひとりは「楽しかったね〜」「ああいう細かい表情の芝居好きなんですよ」と満面の笑み。
さらに、俵山の色っぽさに称えつつも「最初は触らないようにしてたのを“意気地なし”って言われた時に、悔しそうな顔をしながら揉んだんですよ。あれ良かったでしょ？」と自画自賛し、一同爆笑！
その他、紺野ぶるまは、「知性」をポイントにプロデュース。昔気質の寿司職人（劇団ひとり）と、過剰な妄想をする女子校育ちで免疫のない若い弟子（紺野）のコントを。や団は、浅草にある小さなストリップ劇場を舞台にしたコント「逆浅草キッド」。劇団ひとりはハゲヅラ、ふんどし、全身メイクで臨むが…！？
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【動画】劇団ひとり、スクールゾーンとのコントに「良かったでしょ？」と自画自賛！
「弟の同級生にも“さん”付けで慕われるお兄ちゃん」
これまで数々のコントキャラを演じてきた劇団ひとりも、来年50歳。そこで今勢いのある若手芸人に、新しいコントキャラをプロデュースしてもらおうという企画。
プロデュースするのは、紺野ぶるま、や団（ロングサイズ伊藤、本間キッド、中嶋享）、スクールゾーン（橋本稜、俵山峻）の3組。
番組初登場のスクールゾーンは、高い演技力による人間模様完コピネタでSNSを中心に大バスり中。劇団ひとりも「SNSで俺もバズりたい」と前のめり。
ショートネタ「娘を黒のアルファードで迎えに来たお父さんとクリーム色のラパンで迎えに来たお父さん」「今が一番楽しい2年目の漫才師」を披露すると、「見たことあるわ〜」「わかる〜」と一同共感＆爆笑。おぎはやぎ・矢作も「偏見でやるネタ大好きなんだよね」と絶賛する。
そんなスクールゾーンのプロデュースポイントは「静」。大暴れしているイメージがある劇団ひとりを「暴れる体力をグッと気持ちだけで抑えて、一緒にコントできたら」と俵山。スクールゾーンは普段からネタを細かい台本にしないスタイルのため、今回も設定と大まかな展開のみで挑む。
タイトルは「文豪と愛人」。
文豪（橋本）と愛人（俵山）の元に、小説家志望の青年（劇団ひとり）がやってくる。目の前で繰り広げられる文豪と愛人の愛の掛け合いに動揺する青年を見て、文豪は「そんなんやからええ本が書けへんねん」と退室しまう。
愛人に「この火照った体どうせぇっちゅうねんな」と誘惑された青年は…！？
「静」のコントを終えた劇団ひとりは「楽しかったね〜」「ああいう細かい表情の芝居好きなんですよ」と満面の笑み。
さらに、俵山の色っぽさに称えつつも「最初は触らないようにしてたのを“意気地なし”って言われた時に、悔しそうな顔をしながら揉んだんですよ。あれ良かったでしょ？」と自画自賛し、一同爆笑！
その他、紺野ぶるまは、「知性」をポイントにプロデュース。昔気質の寿司職人（劇団ひとり）と、過剰な妄想をする女子校育ちで免疫のない若い弟子（紺野）のコントを。や団は、浅草にある小さなストリップ劇場を舞台にしたコント「逆浅草キッド」。劇団ひとりはハゲヅラ、ふんどし、全身メイクで臨むが…！？
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