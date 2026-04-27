『第6次ドーナツブーム』が来ているとも言われている中、その牽引役として注目されているのが、「フレンチクルーラー」。人気のワケとは？

【写真で見る】第6次ドーナツブーム到来 魅惑のフレンチクルーラー

軽さが最大の魅力？“フレンチクルーラー”ブーム到来

香ばしい音とともに揚がる、黄金色の生地。

空前のドーナツブームを迎えた今、特に注目されているのが“フレンチクルーラー”です。

40代

「一番フレンチクルーラーが好きなので。フレンチクルーラーは最近流行っているというイメージ」

その最大の魅力は“軽さ”。

フレンチクルーラー専門店 FRECKLE donutsでは、油切れが良いホワイトコットンオイルを使用し、時間が経っても油っぽくならず、唯一無二の食感を生み出しています。

2022年の生ドーナツブームに続き、第6次ドーナツブームを牽引するフレンチクルーラー。

チョコレート専門店でもフレンチクルーラー

通常のパン生地と違い、シュー生地を使っているため、スイーツ店などが続々取り入れています。

2025年11月にオープンした“チョコレート専門店”MAISON CACAO 鎌倉本店では、フレンチクルーラーの販売も行っています。

MAISON CACAO 広報 林美月さん

「カカオはチョコレートだけではなく、それぞれの素材をいかして楽しんでほしいという思いから、チョコレートを使用しないフレンチクルーラーが誕生しました」

専門店ならではのこだわりで進化を遂げるフレンチクルーラー。この熱気はまだまだ続きそうです。

ミスタードーナツ2025年人気ランキング 1位はもちろん…

ミスタードーナツの人気ランキングが発表されました。

【ミスタードーナツ2025年人気ランキング】

1位 ポン・デ・リング

2位 エンゼルクリーム

3位 エンゼルフレンチ

4位 チョコファッション

5位 ゴールデンチョコレート

6位 ポン・デ・ストロベリー

7位 ハニーチュロ

みなさんのお気に入りはランキングに入っていましたか？