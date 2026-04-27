“軽さ”が魅力「フレンチクルーラー」が第6次ドーナツブームを牽引？ シュー生地だからスイーツ店も続々参入【Nスタ解説】
『第6次ドーナツブーム』が来ているとも言われている中、その牽引役として注目されているのが、「フレンチクルーラー」。人気のワケとは？
【写真で見る】第6次ドーナツブーム到来 魅惑のフレンチクルーラー
軽さが最大の魅力？“フレンチクルーラー”ブーム到来
香ばしい音とともに揚がる、黄金色の生地。
空前のドーナツブームを迎えた今、特に注目されているのが“フレンチクルーラー”です。
40代
「一番フレンチクルーラーが好きなので。フレンチクルーラーは最近流行っているというイメージ」
その最大の魅力は“軽さ”。
フレンチクルーラー専門店 FRECKLE donutsでは、油切れが良いホワイトコットンオイルを使用し、時間が経っても油っぽくならず、唯一無二の食感を生み出しています。
2022年の生ドーナツブームに続き、第6次ドーナツブームを牽引するフレンチクルーラー。
チョコレート専門店でもフレンチクルーラー
通常のパン生地と違い、シュー生地を使っているため、スイーツ店などが続々取り入れています。
2025年11月にオープンした“チョコレート専門店”MAISON CACAO 鎌倉本店では、フレンチクルーラーの販売も行っています。
MAISON CACAO 広報 林美月さん
「カカオはチョコレートだけではなく、それぞれの素材をいかして楽しんでほしいという思いから、チョコレートを使用しないフレンチクルーラーが誕生しました」
専門店ならではのこだわりで進化を遂げるフレンチクルーラー。この熱気はまだまだ続きそうです。
ミスタードーナツ2025年人気ランキング 1位はもちろん…
ミスタードーナツの人気ランキングが発表されました。
【ミスタードーナツ2025年人気ランキング】
1位 ポン・デ・リング
2位 エンゼルクリーム
3位 エンゼルフレンチ
4位 チョコファッション
5位 ゴールデンチョコレート
6位 ポン・デ・ストロベリー
7位 ハニーチュロ
みなさんのお気に入りはランキングに入っていましたか？