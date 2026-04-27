２０２４年６月、新潟県立新潟工業高校の柔道部に所属していた当時３年生の男子生徒が自殺した問題があり、県教育委員会が設置した第三者委員会は２７日、自殺の原因に関する報告書を公表した。

同部の監督だった男性教諭から繰り返し、叱責（しっせき）されたことによる「指導死」だったとしている。

報告書などによると、教諭は生徒が県総合体育大会の試合で敗れた同年６月２日以降、大声での叱責を連日繰り返した。生徒は３日後、死亡した状態で発見された。

教諭は、生徒が試合中に自らの助言に従わず、感謝を口にしなかったことや、帰宅時に下級生の部員を連れてあいさつに来なかった点を問題視。生徒の気持ちに緩みがあると考えた。亡くなる前日の６月４日には、放課後から午後６時２０分の練習終了までの間、５回にわたり厳しく叱った。他の部員の前でとがめ、突き放す態度も取った。

生徒は練習中、終始暗い表情で、以前にはない消極的な態度を見せていた。練習後の着替えの際には泣いていたという。

第三者委は、教諭の指導について「生徒の尊厳を踏みにじったり、人格を否定したりする言動が一部あった」と指摘。「ストレス要因として作用し、生徒の適応能力を著しく損なわせた」と結論づけた。

報告書を受け取った県教委の太田勇二教育長は報道陣に対し、「大変重く受け止めている。環境を放置していた学校の管理職や我々にも責任がある」と謝罪し、再発防止に取り組む考えを示した。