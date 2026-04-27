女優の戸田恵梨香（37）が26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、2023年に出産した第1子の子育てについて語った。

番組にはNHK連続テレビ小説「スカーレット」（19年度後期放送）で共演した女優・大島優子がリモート出演。同ドラマでは幼なじみ役だったが、私生活でも親友で一時期同じマンションに住んでいたこともあったという。

戸田は20年12月に俳優・松坂桃李との結婚を発表し、23年に第1子出産を報告。大島は21年に結婚した俳優・林遣都との間に2児をもうけており、戸田は「お互い母親になって子供の話を聞いてもらっている仲」だと明かした。

大島によると、戸田は「常に柔らかく」子供に話をするという。「やっちゃいけないことは“ダメだよ！”って言いがちなんですけど恵梨香は“こうやったら危ないからね、やらない方がいいよ”って諭すんです。それってできないんですよね、心に余裕がないと」。

「子供ができてからイライラしなくなった。怒る沸点が変わったかも」と以前戸田が話したそうで、大島は「普通のママだと逆な気がするんですよね」と指摘。大島自身はママになって沸点が下がったと明かし「私は3歳まで怒らないって決めていたから。（3歳になったら）怒ってます」と笑った。

戸田は「もう3歳になるんですけど、こういうふうにしたいっていう自我が強い時期じゃないですか。子供がやりたいっていう気持ちはなるべく尊重するようにはしていて」と子育ての方針を明かした。