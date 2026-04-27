磐田DF加藤大育に第一子誕生「言葉にできない感動に包まれました」
ジュビロ磐田は27日、DF加藤大育に第一子となる長女が誕生したことを発表した。加藤はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「私事ではございますが、この度、第一子となる長女が誕生いたしました。
命懸けで出産という大仕事を成し遂げてくれた妻には、言葉では言い表せないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。そして、元気に産まれてきてくれた娘の姿を見た瞬間、言葉にできない感動に包まれました。
里帰りの期間中、手厚くサポートしてくれた家族、そして、大切な試合当日にも関わらず、家族のもとへ快く送り出してくださったチーム関係者の皆様には、心から感謝申し上げます。皆様のご理解と支えのおかげで、無事にこの瞬間を迎えることができました。
娘は妻に似てとても可愛らしく、これからの成長が今から楽しみでなりません。一人の父親として、より一層責任と自覚を持ち家族を守っていきたいと思います。家族のためチームのために戦い続けます!
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。」
「私事ではございますが、この度、第一子となる長女が誕生いたしました。
命懸けで出産という大仕事を成し遂げてくれた妻には、言葉では言い表せないほどの感謝の気持ちでいっぱいです。そして、元気に産まれてきてくれた娘の姿を見た瞬間、言葉にできない感動に包まれました。
娘は妻に似てとても可愛らしく、これからの成長が今から楽しみでなりません。一人の父親として、より一層責任と自覚を持ち家族を守っていきたいと思います。家族のためチームのために戦い続けます!
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。」