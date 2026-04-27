【テニス速報】 マドリード・オープン 第7日 ベンハミン ウィンテル ロペス / パブロ リャマス ルイス vs ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク
マドリード・オープン
大会期間：2026年4月22日～2026年5月2日
開催地：スペイン マドリード
コート：クレー（赤土）
結果：[ベンハミン ウィンテル ロペス / パブロ リャマス ルイス] 2 - 1 [ニコラ メクティッチ / オースティン クライチェク]
マドリード・オープン第7日がスペイン マドリードで行われ、男子ダブルス1回戦で、ベンハミン ウィンテル ロペス / パブロ リャマス ルイスとニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが対戦した。
第1セットはベンハミン ウィンテル ロペス / パブロ リャマス ルイスが6-3で先取。第2セットはニコラ メクティッチ / オースティン クライチェクが7-6で奪い返したが、第3セットはベンハミン ウィンテル ロペス / パブロ リャマス ルイスが12-10で制し、ベンハミン ウィンテル ロペス / パブロ リャマス ルイスがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-27 21:12:07 更新