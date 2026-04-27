見事地区優勝を果たしたヴェルカ。

今シーズンここまで58試合を終え、46勝12敗としています。

26日のファイティングイーグルス名古屋との試合で勝利を収め、西地区と東地区を合わせた26チームの中でも首位を確定とし、CSではその上位8チームが日本一をかけて争います。

CSは2戦先勝方式のトーナメント戦で、出場する8チームはすでに決まっていてご覧のようになっています。

ヴェルカ以外のチームは、いずれもチャンピオンシップ出場経験のある強豪チームです。

現在の順位に沿って並べているためこれから順位の変動の可能性はありますが、現時点での対戦相手はアルバルク東京となっています。

アルバルクとはこれまでリーグ戦で6度対戦していますが一度も白星をあげていません。

CSの準々決勝と準決勝は年間の順位が高いチームのホームで戦うことになっていて、ヴェルカは首位のためハピネスアリーナでの開催がすでに決まっています。

ヴェルカはここまでリーグ戦で12敗していますがホームでは5敗にとどまります。

ホームコートの後押しを受けて戦うヴェルカは、5月7日から始まるチャンピオンシップで初のB1制覇を目指します。