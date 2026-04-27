GWは、旅行に行く人が多いのかと思いきや、2026年は「旅行に行かない」と回答した人の割合が7割以上となっています。

【写真で見る】洗濯槽or洗濯かご 脱いだ洋服は、どこに置くのが正解？

お出かけしないという人は、「頑張らない掃除」で梅雨入り前の準備はいかがでしょうか。

GW中にオススメ 梅雨前に30分でできる“頑張らない掃除”

山形純菜キャスター：

GW期間中の旅行についてJTBが調べたところ、「行く」が23.4％、「行かない」76.6%だったということです。

お出かけしない人は、梅雨入り前に30分でできる頑張らない掃除はいかがでしょうか。

【気になるカビの場所ランキング】（2025年6月・おそうじ本舗調べ）

1位 エアコン

2位 お風呂

3位 洗濯機

まずは最もカビが気になる「エアコン」。30分でどのような掃除をするのでしょうか。



梅雨前に、30分でできる頑張らないカビ対策を教えてくれたのは、掃除学研究所の植木照夫所長。



実は、エアコンの掃除は「エアコン本体だけを掃除すれば良い」わけではないといいます。

まずは通気口や換気扇を掃除 〜エアコンのカビ対策〜

【30分でできるエアコンのカビ対策】

まず、空気の入口である通気口や、出口である換気扇などを掃除することで、室内の空気の流れをよくします。

その上でエアコン本体を掃除、フィルターのホコリを掃除機で吸い取ります。

植木所長によると、エアコンは室内の空気を循環させるため、空気がキレイだとエアコンが汚れにくくなり、カビの発生も抑えることができるといいます。

この方法で実際に掃除したところ、エアコンの掃除は16分19秒で終わりました。

エアコンは部屋の中の掃除にばかり目が行きがちですが、室外機の掃除も重要です。

家事アドバイザー・All About節約ガイド矢野きくのさんによると…

【室外機の掃除サイン】

▼落ち葉などのごみが溜まっている

▼運転音がいつもよりも大きい

【室外機の掃除の頻度】

▼年に1〜2回（5〜6月、10〜11月ごろがおすすめ）

▼台風、強風の翌日

【室外機を掃除する際のポイント】

▼「表面」から拭き、水をかけない（故障の危険あり）

▼「裏面」ほうきやはたきで払う、コードレス掃除機を軽くかける

お風呂掃除は梅雨前の今がおすすめ！ 30分でできる掃除術〜お風呂〜

気になるカビの場所ランキング第2位の「お風呂」について。

家事アドバイザーの矢野きくのさんによると、「この後、梅雨の時期になりますので、その前にカビの菌を根こそぎ取っておく。30分あれば十分に掃除ができます」ということです。

【30分でできるお風呂のカビ対策】

（1）お風呂に水をため風呂釜用の除菌ができる洗剤を投入

→イスなど小物を入れておくと汚れが落ちる

（2）カビが生えやすい“ドアパッキン”には、カビ取り剤を吹きかけラップを貼り付ける

→奥にあるカビの根っこまで届き、除去しやすくなる

（3）見逃しやすいお風呂の“エプロン”

→普通の汚れなら風呂用洗剤

カビが発生していたら、カビ取り剤できれいに洗い、しっかり乾燥させてから元に戻す

お風呂掃除が、24分11秒で終わりました。

家事アドバイザー・All About節約ガイド 矢野きくのさん

「年末の大掃除ですと寒いので、汚れも固まっている。今の時期ですと気温がある程度あるから、汚れが浮いて落としやすくなっているので、今の時期の掃除がおすすめ」

洗濯槽か、洗濯かごか 脱いだ洋服、どこに置くのが正解？

山形キャスター：

お風呂に入る前、脱いだ洋服は洗濯槽か洗濯かごか、どこに入れていますか。実は、洗濯かごに入れるのが正解です。

家事アドバイザーの矢野きくのさんによると、脱いだばかりの洋服は湿っているため、洗濯機（洗濯槽）に入れたままだと、衣類の雑菌が増えて洗濯槽のカビの原因の一つになるということです。

洗濯槽を清潔に保つためには、洗濯機を使ったあと、フタを開けてしっかり乾燥させるのも重要だということです。

住まいの洗剤はこれだけでいい？ 自宅で簡単！ “万能スプレー”の作り方

掃除グッズを新たに買うことも面倒だという場合、お家にあるもので、万能スプレーが作れるということです。

掃除学研究所の植木所長によると…

【万能スプレーの作り方】※スプレーボトル300ml程度

（1）食器用中性洗剤 小さじ1（5ml）

（2）40度前後のぬるま湯

熱いお湯で汚れが落ちやすくなるといいます。

住まいの洗剤はこれ1本で良いのではないかというほど、様々な素材に使用できる万能洗剤になるということです。

カーペットの染み抜きやキッチンの汚れなども、この万能スプレーで落とすことができるようです。

さらには、頑固な汚れのレンジフィルターにも使えるということです。

【レンジフィルターの掃除方法】

落とせる汚れを落としてから…

（1）フィルターに万能スプレーを吹きかける

（2）布団圧縮袋にレンジフィルターとお湯＋食器用洗剤を入れ、約15分つけ置く

（3）その後、スポンジなどで汚れを落とす

布団圧縮袋も手軽に手に入りますし、そのまま捨てられて便利ですね。

GWにお掃除してみてはいかがでしょうか？