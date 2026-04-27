週明け２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前週末と比べて８２１円１８銭高の６万５３７円３６銭となり、終値として初めて６万円を超えた。

生成ＡＩ（人工知能）の需要拡大に伴う半導体関連株の上昇に加え、イランが米国に新たな提案を行ったと伝わり、投資家心理が改善した。

日経平均は昨年１０月２７日に初めて５万円台をつけ、半年間で１万円上昇した。２３日の取引時間中には一時、６万円を上回っていた。

２７日には、イランがホルムズ海峡の開放に関する新たな提案を行ったとする米メディアの報道を受けて、午前１０時半頃から徐々に上げ幅を拡大。午後１時３７分には、前週末終値比で１１８７円７７銭高の６万９０３円９５銭まで上昇し、取引時間中の最高値を更新した。

前週末の米国市場でハイテク株が値上がりした流れを引き継ぎ、日経平均への影響度が大きいＡＩや半導体関連株を中心に買われた。半導体検査装置メーカーのアドバンテストは１銘柄で５００円近く、工作機械大手ファナックは１６７円、日経平均を押し上げた。

日経平均の終値は、バブル景気に沸いた１９８９年末に当時の最高値となる３万８９１５円をつけた。その後は低迷し、リーマン・ショック後の２００９年３月１０日にはバブル後の最安値となる７０５４円まで下落した。

だが、１２年１２月の第２次安倍内閣の発足後は日本銀行の大規模な金融緩和策もあって株価は回復基調に転じた。近年はＡＩや半導体の関連銘柄が先導する「ＡＩ相場」となり、２４年２月２２日、約３４年ぶりに最高値を更新した。

昨年１０月の高市内閣発足以降は積極財政への期待などから上昇が加速し、１０月２７日に５万円を突破。２月２８日の米国とイスラエルによるイラン攻撃後は、原油先物価格の急上昇が相場の重荷となってきた。