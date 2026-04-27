TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

º£·î29Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¤µ¤ó¤é¹ë²Ú½Ð±é¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡ ¡Û¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÅÓÃæ¡ÈÆú½Ð¸½¡É¶õ¤ò¸«¾å¤²Âç´î¤Ó¡¡¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¼¤Ë­à¤³¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤ß¤¿¤¤­á



¸½ºß¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡ØSHOGUN ¾­·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¥«¥Ê¥À¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»µ¢¹ñ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÂç¤­¤Ê´¿À¼¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤é¤È¶¦¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊâ¤­ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô¤«¤é¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢­à¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹­á¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¡£²ñ¾ì¤ò¤°¤ë¤ê¤È¸«ÅÏ¤·¡¢­àSAKAMOTO DAYS¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡Ä¤³¤³¤«¤é¤â¤Þ¤À(PR³èÆ°¤¬)Â³¤­¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ­á¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 



 



 



¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¡¢²£ÅÄ¤µ¤ó¡£µ­¼Ô¤«¤é»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë£³¿Í¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï­à¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È¤«¤Ç(°ì½ï¤Ë)Ãý¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©­á¤ÈÆó¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤â¡¢­à¤¨¡©­á­à¤É¤³¡©³°¤Ç¡©­á¤Èµ¿Ìä¤òÉâ¤«¤Ù¤¿´é¡£°ì½ï¤ËÃçÎÉ¤¯¤ªÃý¤ê¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢­à¤¨¡©²¶¤À¤±¤Î(»×¤¤½Ð)¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë­á¤È¡¢¾Ç¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬­à¤Õ¤¯¤è¤«¤ÊºäËÜ­á¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¸¶ºî¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÂç¤­¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£

¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï­à(¥­¥ã¥¹¥È¤Î»£±Æ»þ¤ÎÂÔµ¡¾ì½ê¤¬)ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ÏÉ¹ÅÀ²¼(¤Ëµ¤²¹¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¡Ë¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤ÏÅ¬²¹­á¤ÈÏÃ¤·¡¢­àÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥ÈºäËÜ¡×¤ÎÆü¤ÏÉô²°¤¬´¨¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¥Ü¥¯¤È¤«²£ÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¾å¸Í(ºÌ)¤µ¤ó¤Ï£±Ëç±©¿¥¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿­á¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï­à¿¿²Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¸üÃå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âÃý¤ë¤È¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤½¤ì¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÄÀäÌ¯¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë­á¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢É×ÉØÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿¾å¸ÍºÌ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢­à¡ÖÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¾Ð¤«¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾å¸Í¤µ¤ó¤À¤±¥¬¥·¥¬¥·¾Ð¤«¤»¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª­á¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¶¡¼¥¶¡¼±«¤¬¹ß¤ë²°³°¤Ç³«ºÅ¡£½Ð±é¼Ô¤é¤Ï»±¤òº¹¤·ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÅÓÃæ¤Ç¾®±«¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Æú¤¬½Ð¸½¡£

ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤é¤Ï­àÆú¤À¡ª­á­à¤¹¤´¡¼¤¤¡ª­á¤È¤·¤Ð¤·¶õ¤ò¸«¾å¤²¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï­àËÍ¤Ï¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤­¤Ç¡ÄÍ¼ÍÛ¤ò¥Ü¥±¤Ã¤È¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤­¤Ç¡Ä­á¤È¡¢³¤¤ËÄÀ¤àÂÀÍÛ¤ò»Øº¹¤·¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È­à¸«¤Þ¤¹¡ª¸«¤Æ¤Þ¤¹¸«¤Æ¤Þ¤¹¡ª­á¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û