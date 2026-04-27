サッカー明治安田J2J3百年構想リーグ。アルビレックス新潟は25日、 FC大阪と対戦。デンカビッグスワンスタジアム。再び歓喜に沸きました。



前節、およそ10か月ぶりにホームでの勝利をつかんだ新潟。



今シーズン初めて、2試合続けて同じメンバーが、先発に名を連ねました。



前節の勝利をこの試合につなげたい新潟。前半4分。早速コーナーキックのチャンス。





大西のコーナーキックのこぼれ球に奥村のシュート！しかし押し込みきれず‥‥‥するとこのまま、FC大阪のカウンターに繋がります。この1対1のシーンは、バウマンが立ちはだかり、一度かわされますが、シュートを放った奥村が戻って体を張った守備！ピンチを防ぎます。激しい攻防が続くなかまたもセットプレーから。競り合いが続き、こぼれたところにゲリアのボレー！これは相手キーパーに防がれます。しかし、今度はセットプレーからピンチを迎えます。フリーキックからポスト直撃のシュート！実はこの場面、バウマンが僅かに触れてコースを変えていました！！！この日も守護神のセーブに救われます。一進一退の攻防の末、0対0で試合を折り返します。すると、後半。歓喜の瞬間は、すぐに訪れます。後半10分。大西がパスカット、若月に繋げ、カウンター開始。エース・マテウスに預け、マテウス得意の位置から内側に。それを若月が拾い、左足でねじ込んだ！副キャプテン若月の今シーズン2ゴール目！新潟が先制します。更に新潟の猛攻は続きます。左サイドからシマブクの強烈なシュート！その4分後には再びシマブク、今度は股抜きシュート！追加点まであと一歩です。しかし、終盤になると押し込まれる展開に。クロスからのヘディングシュートも‥‥‥ここは守護神・バウマンが立ちはだかります。試合はこのまま終了。1点を守り切りホームで連勝を飾った新潟。流れに乗って、ゴールデンウィークの3連戦に向かいます。【若月大和選手】「後半シーズンが始まって、もう一回 1から自分たちが何を目指すのかとかどうやって勝つか、全員で長い間話し合って、そこで出た答えーカットーただもっと上を目指さないといけない。これを続けていきたい」次の試合は29日（水祝）アウェーでカターレ富山と対戦します。