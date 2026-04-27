自室やリビングで心地よい音響を手に入れる最新リスニングギア【大人のための最新オーディオ大全】

【大人のための最新オーディオ大全】

スピーカーを奏でて自室をお気に入りの音で満たすか、あるいは高品質なヘッドホンでひたすら音楽に没頭するか…リスニングスタイル別にオススメをチョイスした。

＊ ＊ ＊

自宅でのオーディオ環境は今、新たな変革の時期を迎えている。単に良い音を鳴らすだけでなく、ライフスタイルを一段格上げするギアが増えているのだ。

現代の自宅リスニングにおいて、「今風のオーディオ最適解」といえるのがヘッドホンスタイルだ。スマホとの相性の良さをベースに、ソニーはノイズキャンセリングにより生活空間でもパーソナルなリスニング体験を実現。

Finalは空間オーディオ技術によるスピーカーの再現、JBLはゲーム機やホームオーディオへのの接続、Wi-Fiリスニングという新機軸を持ち込んだHiFiMANと、それぞれ個性ある進化を遂げている。

スピーカースタイルでは、システムコンポやワイヤレススピーカーも独自の進化を始めている。AUREXの最新モデルはスマホと接続可能な機能性に加え、物理メディアであるCDを継承。音楽カルチャーを継承するマーシャル、レトロデザインのオリオンと切り口はさまざま。高音質と利便性、伝統と革新ーーこれらがクロスする領域が自宅オーディオの最前線だ。

AV評論家

折原一也

1979年生まれ。PC系出版社編集職を経て、AVライター／評論家として専門誌やWebで執筆。2009年よりVGP審査員・ライフスタイル分科会副座長。

■家中の機器とシームレスに繋がる現代の最適解

JBL

「Tour One M3 Smart Tx」（5万7200円）

モバイルからリビングへの逆進出に成功した象徴的なモデル。外出時も自宅での音楽リスニングも1台でカバーする利便性は秀逸！（折原）

JBLの伝統的サウンドに「ヘッドトラッキング付き没入型JBL空間サウンド」をプラスした最新ハイエンドヘッドホン。付属のトランスミッターにより、スマホ以外にも接続可能な汎用性の高さも特徴。

▼トップクラスの音質・ANC性能

▲補正機能付きの「8マイク新ハイブリッドノイズキャンセリング」を搭載。JBLらしい躍動感あるサウンドと静寂性の両立が大きな魅力だ

▼トランスミッター付属で汎用性が高い

▲同梱の「スマートトランスミッター」で、Bluetooth非対応のテレビやゲーム機までカバー。低遅延のワイヤレス環境を手軽に構築可能

■ワイヤレスヘッドホンの音質最高峰モデル

ソニー

「ワイヤレスノイズキャンセリング ステレオヘッドセット WH-1000XM6」（5万9400円）※ソニーストア価格

ソニー製品で今、最も音質評価の高いカテゴリーがワイヤレスヘッドホン。その最先端が1000XM6シリーズです（折原）

安定した高音質で定評のあるソニーの最新ハイエンドモデル。「高音質ノイズキャンセリングプロセッサー QN3」を搭載と、著名マスタリングエンジニアによる“共創”サウンドも魅力。

▼さらに進化したANC性能

▲「アダプティブNCオプティマイザー」による業界最高峰のノイキャンを搭載。屋外向けだけでなく、自宅でもエアコンの騒音などにも効果大

▼ハイエンドに相応しい高音質

▲新素材を用いた専用設計ドライバーを搭載。迫力ある低音域から伸びやかな高音域まで、バランス良く上質なサウンドを再生

■国内ブランドがこだわる「音質ファースト」な1台

final

「UX5000」（3万2800円）

良い音を知る大人向けのセレクトの国内メーカー。ピュアな高音質とワイヤレスの利便性を両立させる、モノ作りの手腕は一級品です（折原）

音作りに定評がある国内専業ブランド、finalが放つワイヤレス機。フラッグシップモデルの知見を投入し、内部の音響特性から徹底的にチューニングを施したこだわりの銘品。

▼フラッグシップモデル譲りの高音質

▲純粋な音質を最優先にチューニングされた「ハイブリッドノイズキャンセリング」を搭載。原音に忠実で自然なサウンドが心地よい

▼finalならではの緻密な音作り

▲オーディオ専業メーカーならではの、通好みな緻密な音作り。アプリ経由で「10バンドイコライザー」による音質調整にも対応

■超ハイエンド・自宅向けWi-Fi接続ヘッドホン

HIFIMAN

「Ayra WIFI」（23万6500円）

Wi-Fi・ロスレスのコンセプトが秀逸で、iPhoneユーザーならAirPlay接続が可能で便利。マニアも唸るハイエンド級の音質は絶品です（折原）

全く新しいリスニングスタイルを提供するWi-Fi接続対応のオープン型ヘッドホン。ヘッドホン部には平面駆動振動板と自社開発の「HYMALAYA Mini DAC」搭載と超ハイエンドの設計。

▼超ハイエンド級の音質

▲「ステルスマグネット」技術を採用で、開放型ならではの自然な音抜けとハイエンド級の解像度で、極上の高音質を体験できる

▼希少なWi-Fi接続モデル

▲Wi-Fi接続対応で、スマホなどからQobuzなどの音楽配信を直接ストリーミング。Bluetoothの帯域の影響がなくロスレスで再生が可能だ

■スマホも手持ちのCDも高音質で楽しめる新星

東芝ライフスタイル

「CD／FMワイヤレス スピーカーシステム AX-XSS100」（実勢価格：4万9500円前後）

スマホのストリーミングも、お気に入りのCDも1台で完結する使い勝手の良さが秀逸。今の時代にマッチした、手軽で高音質なモデルです（折原）

往年のAUREX（オーレックス）ブランドを復活させたCDコンポ一体型機。スマートフォンの手軽なBluetooth再生と、思い入れのあるCD再生の両方を1台でこなす頼もしいモデルだ。

▼一体型なのに高音質設計

▲Hi-Fiオーディオらしいピュアなステレオ設計。デジタル音源のポテンシャルを引き出す「オーレックス・サウンドプロセッサー」搭載

■インテリアにも映えるロックな佇まいと重厚サウンド

MARSHALL

「Kilburn lll」（5万9990円）

部屋のアクセントになるお洒落なルックスと、パンチの効いた音質を備えたモデル。音楽ファンの所有欲を満たします（折原）

音楽好きから絶大な支持を集めるマーシャルのBluetoothスピーカー。同ブランドの象徴であるギターアンプベースのデザインと、部屋中に響く「マルチディレクショナルサウンド」を両立。

▼アナログ風の操作感

▲本体上部に音量とサウンドバランスをコントロールするノブを搭載。ギターアンプ発のアナログ操作のギミックも嬉しいポイント

■大人の遊び心をくすぐるレトロなルックスに注目

ORION

「SMC-280BT」（3万9380円）

オーディオ黄金期を知る世代にはたまらない、グッとくるルックス。中身は現代的にアップデートされていて、日常使いの実用性も○（折原）

1980年代のオーディオを彷彿とさせるレトロデザイン機。ノスタルジックな外観に「和紙素材コーン」採用のスピーカーを内蔵し、ガジェット好きの遊び心を刺激してくれる。

▼CD再生にも対応するレトロデザイン

▲真空管アンプ搭載というレトロデザインを極めた作り。見た目に反して、高音質なCD再生やスマホからのBluetooth接続にも対応する

>> 特集【大人のための最新オーディオ大全】

※2026年4月6日発売「GoodsPress」5月号72-74ページの記事をもとに構成しています

＜文・監修／折原一也＞

【関連記事】

◆重厚なダイカストアルミ合金製ターンテーブル採用！奥行きのあるサウンドを奏でるレコードプレーヤー

◆これさえあれば自宅が一気にパーティ空間!? 人気ブランド・マーシャルの小型スピーカー「Bromley 450」に注目

◆見た目も素材もサメ仕様、ってどういうこと？ いつでもどこでもレコードが楽しめる「SHARK BURGER」