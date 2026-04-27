【女性が選んだ】「この顔になりたい」と思う40代男性俳優ランキング！ 2位「向井理」、8票差の1位は？
ドラマや映画を見ていて、一度は好きな芸能人の顔になってみたいと思ったことはないでしょうか？ そこで、All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。
さらに、「40代男性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う40代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は向井理さんです。向井さんは、イケメンバーテンダーとして話題となり、スカウトをきっかけに芸能界入り。その後、CM出演などで俳優としての活動をスタートさせます。2010年には、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』でヒロインの夫を演じてブレーク。その後は、さまざまな話題作に出演して人気を獲得しています。
そんな向井さんは、182cmの長身なうえに小顔で、スタイルがいいことでおなじみ。クールなビジュアルを誇り、男女問わず高い支持を得ています。
回答者からは、「顔が小さくて、パーツの配置のバランスが良い」（40代／沖縄県）、「何年経っても変わらない色気とクールさが欲しいから」（20代／大阪府）、「小顔で小動物みたいな顔がかわいく同性からも好かれそう」（40代／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位は玉木宏さんでした。玉木さんは、1998年に俳優デビューすると、2001年公開の映画『ウォーターボーイズ』へ出演して注目を集めます。さらに、『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）で演じた千秋真一役が大人気となり、その後はさまざまなヒット作に出演。演技派のイケメン俳優として、幅広い世代から支持を集めます。
最近では年齢とともに渋さが増し、2026年放送の主演ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）に出演した際には、イケオジ化が話題となりました。
回答者からは、「カッコ良さはそのままに、ベテランとしての風格が出てきた」（40代／東京都）、「男の色気を感じる顔立ちだから」（40代／神奈川県）、「大人の色気とさわやかさを併せ持つ整った顔立ちで、年齢を重ねても魅力が増している」（50代／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
さらに、「40代男性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う40代男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：向井理／44票
2位は向井理さんです。向井さんは、イケメンバーテンダーとして話題となり、スカウトをきっかけに芸能界入り。その後、CM出演などで俳優としての活動をスタートさせます。2010年には、NHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』でヒロインの夫を演じてブレーク。その後は、さまざまな話題作に出演して人気を獲得しています。
そんな向井さんは、182cmの長身なうえに小顔で、スタイルがいいことでおなじみ。クールなビジュアルを誇り、男女問わず高い支持を得ています。
回答者からは、「顔が小さくて、パーツの配置のバランスが良い」（40代／沖縄県）、「何年経っても変わらない色気とクールさが欲しいから」（20代／大阪府）、「小顔で小動物みたいな顔がかわいく同性からも好かれそう」（40代／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位：玉木宏／52票
1位は玉木宏さんでした。玉木さんは、1998年に俳優デビューすると、2001年公開の映画『ウォーターボーイズ』へ出演して注目を集めます。さらに、『のだめカンタービレ』（フジテレビ系）で演じた千秋真一役が大人気となり、その後はさまざまなヒット作に出演。演技派のイケメン俳優として、幅広い世代から支持を集めます。
最近では年齢とともに渋さが増し、2026年放送の主演ドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系）に出演した際には、イケオジ化が話題となりました。
回答者からは、「カッコ良さはそのままに、ベテランとしての風格が出てきた」（40代／東京都）、「男の色気を感じる顔立ちだから」（40代／神奈川県）、「大人の色気とさわやかさを併せ持つ整った顔立ちで、年齢を重ねても魅力が増している」（50代／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)