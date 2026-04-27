「全員顔が良くてやばい」イケメン芸人3人、「ビジュ良すぎてどうした」「10歳若返ってる」と話題に！
Netflixの公式X（旧Twitter）アカウントは4月26日、投稿を更新。公式ビデオポッドキャスト番組『ポッドフリックス -秘密の発信局-』の司会を務める、イケメン芸人のスリーショットを公開しました。
【写真】「全員顔が良くてやばい」「ビジュ良すぎてどうしたん？」
この投稿には「ビジュ良すぎてどうしたん？」「やばいかっこいい」「全員顔が良くてやばい」「さすがにメロがらせてもらうよ」「こたけさん10歳若返ってる」「すごい組み合わせ!!」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「全員顔が良くてやばい」「ビジュ良すぎてどうしたん？」
「さすがにメロがらせてもらうよ」同アカウントは「チュートリアル徳井×こたけ正義感×トンツカタン森本 この3人がMCの番組、Netflix公式SNSで始まります」と告知し、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実さん、お笑いタレントのこたけ正義感さん、トンツカタン森本さんのスリーショットです。3人とも白いワイシャツにネクタイ、サスペンダーというコーディネート。X上では、イケメンな3人の姿に注目が集まっています。
豪華ゲストも発表また、27日の投稿で番組名『ポッドフリックス -秘密の発信局-』を発表。また、日替わりのゲストとして俳優の町田啓太さん、MEGUMIさん、戸田恵梨香さん、伊藤沙莉さんといった豪華メンバーの出演も明かしています。公開が楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)