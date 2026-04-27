Q. 「疲れたときは抹茶を飲むといい」って本当ですか？【管理栄養士が回答】
Q. 「疲れたときは抹茶を飲むといい」って本当ですか？Q. 「仕事の合間に一息つきたいとき、抹茶を飲むと疲れが取れると聞きました。コーヒーとはまた違う効果があるのでしょうか？ おすすめの飲み方があれば教えてください」
A. 抹茶は気分をすっきりさせ、軽い休憩時のリフレッシュに最適です「疲れた」と感じるシーンはさまざまです。大事な締め切りに追われているような切羽詰まった状況なら、糖分を含んだオレンジジュースなどが一種のカンフル剤としておすすめですが、「ちょっと一息つきたい」「気分転換をして気持ちをすっきりさせたい」というときに、抹茶は非常におすすめの飲み物です。
ただし、抹茶を取り入れる際には以下の2点に注意しましょう。
・飲むタイミング：抹茶にはカフェインが含まれています。脳を目覚めさせる効果が高いため、午前中からお昼頃までに飲むのが理想的です。夜に飲むと睡眠に影響する可能性があるため、寝る直前は避けましょう
・お供のお菓子はほどほどに：抹茶は苦みがあるため、甘いお菓子と相性がよい飲み物です。糖分の取り過ぎを防ぐために、日常的なリフレッシュ目的で飲むときにはお供のお菓子は控えるのが賢明です
自分の体調や時間帯に合わせて取り入れ、上手にリフレッシュしましょう。
▼平井 千里プロフィール
メタボ研究を行いエビデンスに則ったダイエットを教える管理栄養士。小田原短期大学 食物栄養学科 准教授。女子栄養大学大学院（博士課程）修了。前職の病院での栄養科責任者、栄養相談業務の経験を活かし、現在は教壇に立つ傍ら、実践に即した栄養の基礎を発信している。
(文:平井 千里（管理栄養士）)