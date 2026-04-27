UCC上島珈琲（以下、UCC）の展開するカプセル式ドリップコーヒーシステム「ドリップポッド」は、アイスコーヒー専用カプセル「UCC DRIP POD 鑑定士の誇り フルーティーアイス」を春夏限定製品として4月27日に発売する。夏に心地よく寄り添う味わいを目指し、華やかな香りとやさしい甘さの余韻を楽しむアイスコーヒーになるよう設計した。なお、春夏の期間限定製品としてアイスコーヒー専用カプセルを発売するのはドリップポッドとして初めてとなる。

2015年のブランドローンチ当初から愛され続けてきた「鑑定士の誇りシリーズ」は、世界最大のコーヒー生産国であるブラジルにおけるコーヒーの権威ある資格「コーヒー鑑定士」が味覚を監修していることが特徴で、定番品としてシリーズ展開している4種類のカプセルはすべてブラジル産のコーヒー豆をベースとして使用している。コーヒーひと筋90年以上のUCCが、ブラジルへのリスペクトを込めて展開しているシリーズで、同じブラジル産でも、ブレンドや焙煎によって変化する多彩な味わいを通じて、コーヒーの奥深さを楽しんでもらうことができる。昨年10月には、季節ごとに異なる飲み方を提案したいと考え、秋冬の季節限定製品として「鑑定士の誇り ミルクにあうブレンド」を新発売した。コーヒー産地の特徴を引き立たせた“その産地らしい”味わいではなく、日々の生活に寄り添い楽しんでもらいたい“シーン”から逆算し、味わいを設計した。その結果、発売からわずか3ヵ月で完売し、多くの消費者に好評を得たという。

コーヒー鑑定士とは、ブラジルの資格制度で、コーヒー豆の買い付けや販売、輸出、相場感覚などの商業上の知識に加え、コーヒー豆の格付けをするための知識、ブレンド製造の技術を身につけた者が取得することができる。現在では、サントス商工会議所の運営によって鑑定士養成学校が運営されている。ポルトガル語で「クラシフィカドール」ともいう。



「鑑定士の誇り フルーティーアイス」

今回新発売する「鑑定士の誇り フルーティーアイス」は、定番製品の「鑑定士の誇り アイスコーヒー」とは異なる味わいを提案したいと考え、夏の暑い時期にごくごくと飲めるような果実感あふれる軽やかな味わいに味覚設計した。夏のひとときを軽やかに彩る、すっきりとした飲みやすさを追求した。朝の目覚めの一杯や外出後のひと休みなど、幅広いシーンで飲んでもらえるアイスコーヒーに仕上がっている。

［小売価格］1088円（税込）

［発売日］4月27日（月）

UCC上島珈琲＝https://www.ucc.co.jp