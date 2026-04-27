メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、スペイン発のアイウェアブランド「MELLER（メラー）」の取り扱いを、5月1日から開始する。

「MELLER」の取り扱いは、東京・大阪・福岡を中心に、OWNDAYS36店舗およびオンラインストアで展開を予定しており、全8型×各4色（3型は2色）全26SKUを取り揃える（5月1日時点）。今回展開する「MELLER」のコレクションは、すべて偏光機能を標準搭載している。今後は、日本全国への展開も視野に入れ、事業拡大を進めていく考え。



「NAYAH」

スペイン発のアイウェアブランド「MELLER」はヴィンテージ感や丸みを帯びたデザイン、あるいは現代的な極薄シルエット、エッジの効いたデザインなど、高いファッション性で欧州の若者トレンドを牽引している。

ペットボトルをリサイクルした再生プラスチックや、バイオ素材（BIO）を使用した環境に優しいアイウェアを展開。2023年にジェンダーレスを明確化し、ユニセックスでアーバンなデザインとサステナブルな素材を兼ね備え、欧州中心に注目視線が注がれる気鋭のブランドになっている。



「CUMBI」

設立以来、デジタル技術を駆使し、SNSを通じて顧客と直接つながるデジタルネイティブブランドとして欧州を中心に成長。直近3年間でInstagramのフォロワーは約50万人増。SNSを通じて顧客との繋がりを国境を越えて広げ、コミュニティを成長させ続けている姿が、世界的に注目されている。現在は世界70ヵ国でオンラインでの販売実績を誇り、グローバルに展開を広げている。日本で取り扱う商品は、アジア向けにフレーム構造をリデザインし、ヨーロッパ発のデザインを日本人にも使いやすく設計している。

OWNDAYSはメガネを通じて消費者の日常をより豊かにすることを大切にしてきた。今回の「MELLER」取り扱い開始は、その延長線上にある取り組みとなる。特にファッションやトレンドへの感度が高い若年層に向けて、これまでOWNDAYSが提供してきた価値を、サングラスというカテゴリで届けていく。



「KESSIE」

近年、紫外線対策への関心の高まりや訪日外国人の増加を背景に、サングラスは機能性だけでなくファッションアイテムとしての需要も広がりを見せている。こうした背景を踏まえ、同取り組みを通じて、機能性とファッション性を兼ね備えた新たな選択肢を提案する。今回展開する「MELLER」のコレクションは、すべて偏光機能を標準搭載している。

さらに、OWNDAYSは2013年のシンガポール進出を皮切りに、台湾、タイ、フィリピン、インドなどアジアを中心に全世界13ヵ国・地域で約630店舗を展開するグローバル戦略を推進している。今回の取扱開始もその一環だという。欧州トレンドを日本で展開することで、国内のお客様に加え訪日外国人にも「選ぶ楽しさ」を提供し、手に取りやすい価格設計で届ける。

晴れた日だけでなく日常を鮮やかに塗り替え、新しい自分に出会うためのサングラスを提供する。

［小売価格］7800円（税込）

［発売日］5月1日（金）

オンデーズ＝https://www.owndays.com/jp/ja