競馬界のレジェンド・武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が２７日、自身の騎手生活４０周年を記念した特別展「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」（４月２８日〜６月１５日まで、東京・銀座三越で開催）のプレス内覧会に出席した。

１９８７年にデビューし、ＪＲＡ通算４６５２勝、うちＧ１・８４勝（２７日現在）を誇る競馬界の大スターは「４０年は気がつけばあっという間でした。まさか自分の展示会が銀座三越で開いていただけるなんて夢にも思わなかった。すごく不思議に思いますし、ありがたい」とあいさつした。

京都会場に続く開催で、今回からはデビュー４０年記念ムービーが初公開。京都発のロックバンドＨａｋｕｂｉによるオリジナル楽曲「ＫＡＺＥ」も制作され、記念動画に華を添えた。出来上がった映像を見て、「自分で言うのも変ですが感動しました。ウルッときました」と感慨深い表情。動画内のアニメーションでは声優にも初挑戦し、「最近は声優をしたり、ドラマで演じたり、いろんなことをやっています（笑）」と“ユタカ節”を披露した。

２８日の初日は、エムアイカードプラス、エムアイカードベーシック会員向けの特別招待日。２９日から一般公開が始まる。