Snow Man目黒蓮、カナダから一時帰国後初のイベント登壇 雨のレッドカーペット降臨しファン歓声【SAKAMOTO DAYS】
【モデルプレス＝2026/04/27】Snow Manの目黒蓮、俳優の高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、FANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督が27日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』公開直前イベントに出席した。
【写真】目黒蓮・高橋文哉・生見愛瑠ら豪華キャスト集結
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。サウンドバイツ中には、雨が弱まって虹がかかる一幕があり、会場に集ったファンの「めめ！虹！」という声に、目黒は笑顔を見せていた。
カナダで行われている撮影から一時帰国して登壇した目黒は「いよいよこの『SAKAMOTO DAYS』を皆さんに届けられると思うと、すごく嬉しい気持ちで…カナダから来てしまいました」とコメント。お帰りという歓声を受けると「ありがとうございます」と笑顔を見せていた。坂本の相棒・朝倉シンを演じた高橋は「この皆さんと、この舞台に立つことができたのもそうですし、目黒さんとともに『SAKAMOTO DAYS』を背負えていることが、とても嬉しいなと思っております」と喜びをコメントした。（modelpress編集部）
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◆目黒蓮、カナダから一時帰国後初のイベント登壇
本作は、全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本（目黒）が、愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーを描く。サウンドバイツ中には、雨が弱まって虹がかかる一幕があり、会場に集ったファンの「めめ！虹！」という声に、目黒は笑顔を見せていた。
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