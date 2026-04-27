より楽しく体験できる施設に生まれ変わりました。下高井郡山ノ内町志賀高原の魅力を伝える新しい発信拠点は、最先端の技術がフル活用されています。



「志賀高原ビジターセンターのリニューアルオープンです。それではお願いいたします」



27日、リニューアルオープンした山ノ内町志賀高原の志賀高原ビジターセンターです。これまでの情報発信拠点「志賀高原自然保護センター」が開館から25年以上が経過し、老朽化が進んだことなどから約2億円をかけてリニューアル工事が行われ、名称も変更されました。





小椿希美ディレクター「館内は『デジタル技術』を駆使したさまざまな展示がされています。こちらは手をかざしてみると…どんな花が咲くのか見ることができるんです」このほか、志賀高原の四季折々の美しい景色を楽しむことができるシアターや…。立体的な地図と映像で志賀高原を知ることができるジオラマを設置するなど、デジタル技術をフル活用した体験型の展示となっています。山ノ内町 平澤岳町長「志賀高原はユネスコエコパークでもあり、国立公園でもありますので、しっかりとそれを守りながら先人たちの教えを守りながら自然と共存していく、そして共生していくということをしっかりとやっていきたいですし、そのきっかけや皆さんに知っていただく場所として活用していきたい」志賀高原ビジターセンターは、午前9時から午後4時までで入館は無料です。