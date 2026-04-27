＜外食の席マナー＞奥のソファに旦那、手前の椅子席に私と子ども。モヤっとするけれど、正解？
外食先のお店によってはテーブル席になっていて、壁側のソファと向かいの椅子が用意されていることがあります。家族で席につく場合、旦那さんはソファと椅子、どちらに座りますか？ ママスタコミュニティのあるママから、旦那さんが座る場所についての投稿がありました。
『外食に行くとソファに旦那、椅子席に私と中学の娘が座る。みんなは、座る席を気にしない？ 私はモヤっとした』
投稿者さん家族は、外食での席がある程度決まっているそう。ソファがあればそこには旦那さんが座り、投稿者さんと娘さんは椅子に。そんな何も気にしないでソファに座ってしまう旦那さんに、投稿者さんは思うところがあるようです。では他のママたちはどのようにして座っているのでしょうか。
『旦那はトイレが近いから率先して椅子に座る。それでなくても会計したり車を出したりと先に動き出すことが多いから、椅子に旦那が座るパターンだわ』
『私がいつもバッグなどを持っているので、自然にソファに座っている。旦那が椅子席』
旦那さんがソファではなく椅子に座るのは、旦那さんなりの理由があるようです。食事中にトイレに行くときなど、椅子の方が席を立ちやすいのでしょう。またお会計や車出しなど、旦那さんが他の家族よりも先に動く場合にも、椅子の方が楽のようです。さらに旦那さんが荷物を持っていない場合には、椅子に座るケースも。バッグなどはソファに置くこともありますから、荷物を持っている人がその流れでソファに座ることもあるようです。
あえて自分が椅子に座る！その理由は？
他の人に見られるのが嫌だから
『ソファと椅子の席となると、だいたい壁付けでソファだから、座ると視線が人の方に向くんだよね。椅子だと、視線は壁だから落ち着く』
『食べ物を口に運んでいるときやモグモグしているとき、通路を歩いてくる人や向かい席の人と不意に目が合っちゃうと恥ずかしい。観察しているわけではなく、顔を上げた瞬間とかね。だから私は進んで椅子席』
ソファが壁側にあると、位置によっては向かい側の人や通路を歩く人の視線が気になることもあります。確かに大きな口を開けている瞬間にふと目が合うと、なんだかお互いに恥ずかしいですよね。椅子に座れば壁に向かうような形になるので、食事中も他の人が気にならなくなるそう。美味しいご飯に集中できることが椅子席のメリットという意見もあります。
ドリンクバーで席を立つことが多いから
『ファミレスではドリンクバーを頼む。そうするとソファでは面倒だから、椅子の方がいい』
『ドリンクバーやスープバーあるお店では、私と子どもは何回もとりに行きたいから動きやすい椅子席。旦那はそれほど席を立たないんだよね』
ドリンクバーやスープバーを頼んだ場合、椅子席だと移動がしやすく、好きなタイミングでドリンクやスープをとりにいけますね。壁側のソファでは立ち上がって取りに行くのは、面倒に感じるかもしれません。旦那さんが食事中に席を立たないのであれば、ソファは旦那さんに座ってもらった方がお互いに都合がいいようですね。
ソファに座りたいなら、先に座ってしまえばいい！
『投稿者さんと娘さんが、先にソファ席に座っちゃえ！』
旦那さんがソファに座ることに抵抗があるなら、投稿者さんが先に座ってしまってはいかがでしょう。誰がソファに座っても自由なはずです。旦那さんよりも先にテーブルに向かい、荷物を置いてしまうのも手ですね。
でも…席の座り方で愚痴？普段から旦那さんに鬱憤があるのでは
『投稿者さんがモヤっとするのは、普段から旦那に自己中心的な振る舞いがあるからだろうね。旦那にそう思ったことはないけれど、昔の彼氏がそういう人で、まさにお店のソファ席問題でモヤっとしたのを思い出した』
投稿者さんが外食での席でモヤモヤする根本的な原因は、普段から旦那さんに対して鬱憤があるからではないでしょうか。「ソファに座る？」「ソファに座ってもいい？」といった声かけがあったうえで旦那さんがソファに座るなら、ここまでモヤモヤしないでしょう。旦那さんが「ソファに座るのは自分」という横柄な態度で、気遣いも何もなく座っているとしたら、日常生活でも「当たり前」というように振る舞うことがあるのかもしれません。
もし気遣いができていないと感じるのであれば、それを伝えることこそ、大切になってくるのではないでしょうか。