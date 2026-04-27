“素顔非公開”tuki.、実写顔出し希望するもマネージャーが阻止するMV公開【零-zero-】
【モデルプレス＝2026/04/27】女性覆面シンガーソングライターのtuki.（ツキ）の最新曲「零-zero-」のミュージック・ビデオが公開された。
【写真】現役JKの覆面シンガー、“顔出し”をしようとする新曲MV
tuki. は、13歳からTikTokで弾き語り投稿を開始し、15歳で父親に出世払いを約束し制作した『晩餐歌』をリリースすると、瞬く間に各チャートを席捲し、ソロアーティストとしては史上最年少でストリーミング1億回再生を突破、Billboard Japan Hot 100では1位に輝く。2024年12月「第66回輝く！日本レコード大賞」特別賞受賞および「第75回NHK紅白歌合戦」への初出場。2025年には初のフルアルバム「15」やTBSドラマ・日曜劇場「キャスター」主題歌『騙シ愛』など話題作を続々リリースし、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞。
2月11日には初のワンマンライブとなる「承認欲求欲求爆発」を日本武道館で行い、Zeppでの追加公演、アジアツアーを続けて開催。4月には初のTVアニメタイアップとなる「スノウボールアース」オープニングテーマ『零-zero-』を配信。リリース楽曲のストリーミング総再生回数は10億回を超え、世界中のオーディエンスをその歌声と楽曲で魅了している。
「零-zero-」は毎週金曜日23：30、日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”枠にて絶賛放送中のTVアニメ「スノウボールアース」のオープニングテーマであり、tuki.にとって初のTVアニメタイアップ楽曲。4月4日には配信リリースも開始されており、情熱や成長を表現する歌詞と、爽快で勢い溢れるメロディーが話題の1曲。今回のミュージックビデオでは、実写顔出し出演を希望するtuki.と、あの手のこの手で顔出しを阻止するマネージャーの奮闘劇が繰り広げられている。tuki.は無事顔出し出演できるのか、答えはミュージックビデオで確認することができる。（modelpress編集部）
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【写真】現役JKの覆面シンガー、“顔出し”をしようとする新曲MV
◆tuki.「零-zero-」MV公開
tuki. は、13歳からTikTokで弾き語り投稿を開始し、15歳で父親に出世払いを約束し制作した『晩餐歌』をリリースすると、瞬く間に各チャートを席捲し、ソロアーティストとしては史上最年少でストリーミング1億回再生を突破、Billboard Japan Hot 100では1位に輝く。2024年12月「第66回輝く！日本レコード大賞」特別賞受賞および「第75回NHK紅白歌合戦」への初出場。2025年には初のフルアルバム「15」やTBSドラマ・日曜劇場「キャスター」主題歌『騙シ愛』など話題作を続々リリースし、国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞。
◆tuki.、マネージャーとの奮闘劇繰り広げる
「零-zero-」は毎週金曜日23：30、日本テレビ系全国30局ネット“FRIDAY ANIME NIGHT”枠にて絶賛放送中のTVアニメ「スノウボールアース」のオープニングテーマであり、tuki.にとって初のTVアニメタイアップ楽曲。4月4日には配信リリースも開始されており、情熱や成長を表現する歌詞と、爽快で勢い溢れるメロディーが話題の1曲。今回のミュージックビデオでは、実写顔出し出演を希望するtuki.と、あの手のこの手で顔出しを阻止するマネージャーの奮闘劇が繰り広げられている。tuki.は無事顔出し出演できるのか、答えはミュージックビデオで確認することができる。（modelpress編集部）
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