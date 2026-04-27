5月11日放送「CDTV」出演アーティスト＆楽曲発表 大森元貴・SEKAI NO OWARI・BE:FIRSTら
【モデルプレス＝2026/04/27】TBSでは、5月11日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を放送。このたび、出演アーティストと楽曲が発表された。
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音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける反響企画「マンスリーライブ！」。2025年のVaundyに続き、今回はSEKAI NO OWARIが参加し、人気曲全12曲を披露する。2週目となる今回は代表曲「眠り姫」「Habit」「RAIN」をフルサイズでパフォーマンスする。
宇多田ヒカルは、テレビ初披露となる「パッパパラダイス」、そしてこの日のためだけに編曲されたスペシャルバージョンの「Flavor Of Life-Ballad Version」とヒット曲「One Last Kiss」の豪華3曲をスペシャルパフォーマンス。大森元貴は、27日にデジタルリリースされたばかりの最新曲「催し」をフルサイズライブ。また、LiSAは劇場版アニメ主題歌として書き下ろされた「YES」をフルサイズテレビ初歌唱。そして、TOMORROW X TOGETHERは、日本のテレビ初披露となる「Stick With You」をパフォーマンスする。
さらに、BE:FIRSTはHIP HOPナンバー「Rondo」、森山直太朗は現在放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌として書き下ろされた「愛々」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。視聴者の反響に応える“おかわりライブ！”では、Juice=JuiceがSNSを中心にバズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」をフルサイズでパフォーマンスする。（modelpress編集部）
宇多田ヒカル「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」
大森元貴「催し」
TOMORROW X TOGETHER「Stick With You」
BE:FIRST「Rondo」
森山直太朗「愛々」
LiSA「YES」
【マンスリーライブ！】
SEKAI NO OWARI「眠り姫」「Habit」「RAIN」
【おかわりライブ！】
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
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◆5月11日放送「CDTV」出演アーティスト発表
音楽番組史上初、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける反響企画「マンスリーライブ！」。2025年のVaundyに続き、今回はSEKAI NO OWARIが参加し、人気曲全12曲を披露する。2週目となる今回は代表曲「眠り姫」「Habit」「RAIN」をフルサイズでパフォーマンスする。
さらに、BE:FIRSTはHIP HOPナンバー「Rondo」、森山直太朗は現在放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌として書き下ろされた「愛々」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。視聴者の反響に応える“おかわりライブ！”では、Juice=JuiceがSNSを中心にバズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」をフルサイズでパフォーマンスする。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト・楽曲 （※アーティスト名50音順）
宇多田ヒカル「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」
大森元貴「催し」
TOMORROW X TOGETHER「Stick With You」
BE:FIRST「Rondo」
森山直太朗「愛々」
LiSA「YES」
【マンスリーライブ！】
SEKAI NO OWARI「眠り姫」「Habit」「RAIN」
【おかわりライブ！】
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
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