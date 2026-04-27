水迫畜産が牛肉の産地や種類を不適正に表示していた問題で、新たな展開です。鹿児島県警は、水迫畜産が意図的に産地偽装などをした疑いがあるとみて、26日と27日、事務所や加工場を家宅捜索しました。

県警は26日に続き、きょう27日も午前7時半から捜査員およそ20人が、鹿児島市喜入瀬々串町の水迫畜産の加工場に家宅捜索に入りました。

乳牛を「黒毛和牛」と表示

この問題は水迫畜産が、乳牛を「黒毛和牛」と表示したり、県外産を含んだ牛肉を「鹿児島県産」などと表示したりしたものです。販売数量はあわせて27トンに上ります。

不適正な表示について、水迫畜産は「意図的ではない」としていますが、県警は意図的に産地偽装などをした食品表示法違反の疑いがあるとみています。

関係書類などを押収

26日は、指宿市の事務所と鹿児島市の加工場に家宅捜索に入り、関係書類などを押収しました。

警察の強制捜査が入るのは、問題発覚後、初めてです。家宅捜索は27日午後4時ごろ終了したということです。

水迫畜産の商品は県内の8つの市と町がふるさと納税の返礼品として扱っていて、寄付額はおよそ7億7000万円に上っています。

なぜ家宅捜索？【記者解説】

（キャスター）ここからはこの問題を取材している記者とお伝えします。

（記者）まずは家宅捜索に至るまでの経緯を見ていきます。

先月10日、農林水産省が水迫畜産の不適正表示について是正の指示と、牛肉の個体識別番号の点検を勧告し、問題が表面化しました。

（キャスター）水迫畜産は、その1か月後の今月10日に、農水省に改善報告書を提出しましたよね。

（記者）そうですね。この日の記者会見で水迫畜産は、不適正表示は「意図的ではなかった」と釈明していました。

Q．牛肉の管理があまりにずさんでは？

（水迫畜産ミートデザインワークス事業部・水迫政輝部長）「企業風土というよりは認識不足・確認不足が大部分」

（記者）このように、「意図的ではない」と主張していた水迫畜産に対し、県警は「意図的な偽装」があったとみて、今回、家宅捜索に着手したわけです。

なぜこのタイミングに？

（キャスター）では、なぜこのタイミングでの家宅捜索になったんでしょうか？

（記者）先週、国や県、ふるさと納税の返礼品としていた県内の自治体が、再発防止策が適切に行われているか確認するため、相次いで会社に立ち入り検査や調査に入りました。

県警の家宅捜索は、国や自治体の調査がひと区切りついたこのタイミングとなりました。

（キャスター）県警は家宅捜索で、きのうから押収した書類などが入ったとみられる段ボール箱を次々と運び出していましたよね。

（記者）そうですね。不適正表示の期間について、農林水産省は2023年1月から2024年1月までのおよそ1年間と公表しています。

一方、県警は不適正表示があったとみている期間を明らかにしていませんが、県警は「食品表示法違反の立証に必要な書類などが膨大で、家宅捜索に時間がかかった」としています。

今後の捜査は？

（キャスター）今後どのような捜査が行われるのでしょうか。

（記者）県警は任意で水迫畜産の関係者から話を聞いていて、押収した資料の確認も進めていくとしています。

（キャスター）農水省が指摘している牛肉の種類や個体識別番号の不適正表示を巡っては、過去には同じような事例で、不正競争防止法違反の罪に問われたケースもありますね。

（記者）はい。県警は「他の法令違反が見つかれば適正に対処する」としています。

県警の今後の捜査の推移とともに、水迫畜産側が不正表示の疑いにどう答えるのかも注目されます。

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