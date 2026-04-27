ことし3回目を迎える燕市と三条市による「綱引き」が25日、JR燕三条駅で行われました。



これまでの成績は1勝1敗。2つの市のプライドをかけた戦いの行方は……



「三条チームリベンジするぞー！おー！」

「燕チーム2連覇するぞー！おー！」



気合いの入った声が響きます。



長年のライバルとして知られる燕市と三条市の関係に決着をつけようと、2024年から始まった「綱引き」。





戦いの舞台は2つの市の境界にあるJR燕三条駅です。過去2回は1勝1敗の五分。普段同じドッジボールチームの4人もこの日はライバルです。＜子どもたち＞燕チーム「絶対勝ちたいです」三条チーム「前負けたから、今度こそ勝ちたいです」ルールは全5戦のうち、先に3勝したチームの勝利です。1戦目と2戦目は燕市が連勝……早くも王手をかけます。あとがない三条市。三条市が意地の2連勝で勝敗はラスト第5戦までもつれ込みます。運命の第5戦。そして……激闘を制したのは燕市。見事2連覇です。＜燕チーム＞「勝ったぞー」＜三条チーム＞「めっちゃ悔しいすね。でも来年こそは勝ちます」ドッジボールチームの4人組も健闘を称え合います。1本の綱で“つながった”燕市と三条市。2つの市の絆を再確認する大会となったようです。