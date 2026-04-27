宇多田ヒカルは豪華3曲をSPパフォーマンス、大森元貴は最新曲を披露！『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表
5月11日19時からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストと歌唱曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
宇多田ヒカル「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」
大森元貴「催し」
TOMORROW X TOGETHER「Stick With You」
BE:FIRST「Rondo」
森山直太朗「愛々」
LiSA「YES」
【マンスリーライブ！】
SEKAI NO OWARI「眠り姫」「Habit」「RAIN」
【おかわりライブ！】
Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」
※アーティスト名五十音順
■SEKAI NO OWARI「マンスリーライブ！」、2週目は代表曲「眠り姫」「Habit」「RAIN」をフルサイズで披露
音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」。2025年のVaundyに続き、今回はSEKAI NO OWARIが参加。人気曲を全12曲を披露する。2週目となる今回は代表曲「眠り姫」「Habit」「RAIN」をフルサイズで届ける。
宇多田ヒカルは、テレビ初披露となる「パッパパラダイス」、そしてこの日のためだけに編曲されたスペシャルバージョンの「Flavor Of Life-Ballad Version」と大ヒット曲「One Last Kiss」の3曲をスペシャルパフォーマンス。
大森元貴は、4月27日にデジタルリリースされたばかりの最新曲「催し」をフルサイズライブ。また、LiSAは劇場版アニメ主題歌として書き下ろされた「YES」をフルサイズテレビ初披露。そして、TOMORROW X TOGETHERは、日本のテレビ初披露となる「Stick With You」をパフォーマンスする。
さらに、BE:FIRSTはHヒップホップナンバー「Rondo」、森山直太朗は現在放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌として書き下ろされた「愛々」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。
視聴者の反響に応える“おかわりライブ！”では、Juice=JuiceがSNSを中心に大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」をフルサイズでパフォーマンスする。
■番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
05/11（月）19:00～20:55
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/