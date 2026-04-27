宇多田ヒカルは豪華3曲をSPパフォーマンス、大森元貴は最新曲を披露！『CDTVライブ！ライブ！』次回ラインナップ発表

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5月11日19時からTBSで放送される『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストと歌唱曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

宇多田ヒカル「パッパパラダイス」「Flavor Of Life-Ballad Version」「One Last Kiss」

大森元貴「催し」

TOMORROW X TOGETHER「Stick With You」

BE:FIRST「Rondo」

森山直太朗「愛々」

LiSA「YES」

【マンスリーライブ！】

SEKAI NO OWARI「眠り姫」「Habit」「RAIN」

【おかわりライブ！】

Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」

※アーティスト名五十音順

■SEKAI NO OWARI「マンスリーライブ！」、2週目は代表曲「眠り姫」「Habit」「RAIN」をフルサイズで披露

音楽番組史上初、アーティストが1ヵ月間毎回出演してライブを届ける大反響企画「マンスリーライブ！」。2025年のVaundyに続き、今回はSEKAI NO OWARIが参加。人気曲を全12曲を披露する。2週目となる今回は代表曲「眠り姫」「Habit」「RAIN」をフルサイズで届ける。

宇多田ヒカルは、テレビ初披露となる「パッパパラダイス」、そしてこの日のためだけに編曲されたスペシャルバージョンの「Flavor Of Life-Ballad Version」と大ヒット曲「One Last Kiss」の3曲をスペシャルパフォーマンス。

大森元貴は、4月27日にデジタルリリースされたばかりの最新曲「催し」をフルサイズライブ。また、LiSAは劇場版アニメ主題歌として書き下ろされた「YES」をフルサイズテレビ初披露。そして、TOMORROW X TOGETHERは、日本のテレビ初披露となる「Stick With You」をパフォーマンスする。

さらに、BE:FIRSTはHヒップホップナンバー「Rondo」、森山直太朗は現在放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』の主題歌として書き下ろされた「愛々」をそれぞれフルサイズでテレビ初披露。

視聴者の反響に応える“おかわりライブ！”では、Juice=JuiceがSNSを中心に大バズり中の「盛れ！ミ・アモーレ」をフルサイズでパフォーマンスする。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

05/11（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/